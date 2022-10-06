Активный участок — почти тысяча километров. В Украине самый большой фронт после Второй мировой войны — Бутусов 6 октября, 18:44 Военнослужащий Национальной гвардии Украины готовит гаубицу Д-30 для стрельбы по российским войскам в Харьковсьой области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ заявил, что фронт в Украине — самый большой со времен Второй мировой войны.

«Это огромный фронт, обладающий беспрецедентной протяженностью после Второй мировой войны. Это самый большой фронт после Второй мировой войны», — сказал Бутусов Радио НВ.

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Он уточнил, что активный участок фронта — это почти тысяча километров «и там идут активные боевые действия».

«В общем, можно сказать, что большая часть фронта — не активна. Украинская армия в марте захватила стратегическую инициативу, остановила российский блицкриг. Несколько месяцев шла борьба за достижение тактической инициативы. Это зависело от организации мобилизации, развертывания, успешной обороны и прежде всего снабжения боеприпасами», — объяснил журналист.

По словам Бутусова, сейчас у украинской армии достаточно боеприпасов и техники, «чтобы диктовать свою тактическую инициативу на определенных участках фронта».

«К сожалению, далеко не повсюду, но по всей этой линии фронта украинские войска, даже если и не имеют достаточно возможностей обеспечения боеприпасами, стараются действовать максимально активно: сковывать российские войска, не давать противнику маневрировать своими резервами и создают угрозу повсюду, где это возможно», — сказал он также.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 6 октября подтвердил, что ВСУ освободили от российских оккупантов населенный пункт Грековка на Сватовском направлении.

2 октября Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная. Это может открыть украинской армии путь на Кременную, Сватово, Старобельск и другие города Луганской области.

С 1 октября ВСУ освободили в Херсонской области 29 населенных пунктов, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Кроме того, руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что с начала октября Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров Херсонской области.

С 21 сентября ВСУ освободили на Слобожанском направлении 93 населенных пункта, продвинувшись вглубь обороны россиян на 55 км, сообщил также Громов.