Заминировано 30% территории. В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ от мин пострадало более 700 человек 7 сентября, 15:42 Украинский военный занимается разминированием полей (Фото:Отдельная бригада территориальной обороны г. Днепр / facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину от российских мин пострадало 740 украинцев, из которых 242 погибли, еще 498 получили ранения различной степени тяжести. Всего в Украине заминировано около 30% территории.

Об этом на брифинге в Military Media Center сказал заместитель начальника отдела организации пиротехнических работ ГСЧС Украины Николай Дидык.

Дидык отметил, что от мин пострадало 76 детей, 13 из которых погибли.

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По его данным, 174 тыс. км2 — или около 30% территории Украины загрязнено минами из-за агрессии РФ, из них 13,5 тыс. км2 — водные объекты.

В настоящее время пиротехники обследовали загрязненных территорий — 93 тыс. га и 7,5 тыс. га акватории. Они обнаружили и обезвредили 427 тыс. взрывоопасных предметов, среди которых противопехотные мины, кассетные боеприпасы, дистанционно установленные мины.

Дидык отметил, что спасатели акцентируют свое внимание на разминировании деоккупированных территорий и восстановлении инфраструктуры освобожденных регионов.

Он отметил, что над разминированием ежедневно работает более 700 пиротехников и 200 единиц техники.

Ранее в ГСЧС сообщали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от мин и других взрывоопасных предметов погиб 221 человек, еще около 450 пострадали. По данным ГСЧС, в Украине в гуманитарном разминировании нуждается территория площадью около 270 тысяч км2. Там прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.

В конце мая постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что Украина на сегодня является самой заминированной страной в мире.

16 июля издание The Washington Post сообщало, что контрнаступление Украины продвигается медленно из-за заминированных полей. Накануне контрнаступления Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у западных партнеров.