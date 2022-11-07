На границе Донецкой и Запорожской областей находятся лагеря для мобилизованных из РФ, которые отказываются воевать 7 ноября, 11:31 Мобилизованных россиян, которые отказываются воевать, свозят в специальные лагеря (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

В населенном пункте Завитне Бажання на границе Запорожской и Донецкой областей, оккупанты создали лагерь для мобилизованных россиян, которые отказываются воевать.

Как сообщает The Insider, сейчас там в подвале сидит 21 человек. Периодически их заставляют копать блиндажи, угрожают отправить на передовую или расстрелять.

Смотрят за ними контрактники, где находится командование — никто не знает.

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Информацию об этом издание получило от жен и родственников мобилизованных.

Жена мобилизованного Елена Кашина, рассказала, что у ее 33-летнего мужа нет никакого военного опыта.

«Мой муж звонил и сказал: „Лен, меня сегодня наши могут расстрелять“. Полностью подавленные люди, их поломали психологически. Я думаю, что если они вернутся домой, то им понадобится помощь психиатра. В таком состоянии они уже были закинуты в подвал, двое суток просидели там на земле в кирпичном подвале», — рассказала женщина.

Среди тех, кого насильно держат в этом лагере помимо мужа Елены Кашиной, еще семь человек перед мобилизацией работали в АО Горно-металлургический комплекс Дальполиметалл в городе Дальнегорск Приморского края. У всех была бронь, как у работников оборонного предприятия.

По словам родственников мобилизованных, они написали рапорты об отказе идти на штурм, ссылаясь на убеждения совести, так как в силу этих убеждений они не могут и не будут убивать людей.

В дальнейшем к военнослужащим, подписавшим рапорты, неоднократно приезжали офицеры разных званий, проводили беседы. Однако, убедившись, что уговоры не действуют, командование перешло к угрозам расстрела.

16 октября восьмерых человек, подписавших рапорты, увезли в неизвестном направлении, предварительно они сдали оружие и бронежилеты. В течение двух суток их насильственно удерживали в подвале, измором пытаясь заставить отказаться от рапортов.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что батальон мобилизованных из Ворожена, который забросили на передовую в Луганской области, был почти в полном составе ликвидирован ВСУ.