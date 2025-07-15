По всей Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Во вторник, 15 июля, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Обновлено в 16:18. Отбой воздушной тревоги.

Обновлено в 16:03. По всей Украине снова объявили тревогу из-за взлета МиГ-31К.

Обновлено в 14:12. Отбой воздушной тревоги.

Военные уточняют, что взлет был зафиксирован из аэродрома Саваслейка.

Реклама

МиГ-31К является носителем аэробаллистических ракет Кинжал.

Вечером понедельника, 15 июля, армия РФ запустила ударные БПЛА в сторону Украины. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Россия атаковала Украину 267 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 244 дрона.

Воздушные силы зафиксировали попадание 23 БпЛА в семи локациях, а также падение сбитых дронов на девяти локациях.

Вечером 14 июля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных БпЛА. В Чернигове и Кривом Роге прогремели взрывы.

Российские оккупанты нанесли удар по Шосткинской громаде Сумской области. В результате обстрела РФ пострадал один человек, повреждены многоквартирные и частные дома, медучреждение.