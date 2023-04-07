Сооснователь monobank объявил премию в 20 млн тому, кто посадит украинский дрон на Красной площади 7 апреля, 18:01 Владимир Яценко (Фото:Володимир Яценко / Facebook)

Сооснователь monobank и производитель БПЛА Довбуш Владимир Яценко объявил премию в 20 млн грн для украинского производителя, который 9 мая посадит на Красной площади в Москве летательный аппарат с украинскими опознавательными знаками.

«Путин планирует парад на Красной площади, и там будет очень много военных… Я считаю, что мы — сообщество производителей БПЛА — должны сделать им [стране-агрессору России] праздник», — заявил он в эфире телемарафона 6 апреля.



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Яценко добавил, что одно из условий — на беспилотнике должен быть украинский лозунг. У себя в Facebook он опубликовал ссылку на банку с призовым фондом, которую может пополнить каждый желающий. Премию, по его мнению, нужно разделить между производителем и военными операторами и направить на усовершенствование БПЛА.

Яценко также сообщил, что БПЛА с надписью Слава Украине, который 28 марта упал в Подмосковье, был «подготовкой к параду». По его словам, летательный аппарат зацепил высоковольтную линию, не долетев 45 км до Красной площади.