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В Украине обесточенными остаются 53 населенных пункта

Вчера, 09:29
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В Украине обесточенными остаются 53 населенных пункта - фото

Flickr/Anastasia Pavlovets

Ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с

В результате сильного ветра, дождя, грозы в 53 населенных пунктов в трех областях Украины сработала автоматическая система защиты ЛЭП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Сумской области обесточены 30 населенных пунктов, в Черкасской — 20 и в Кировоградской — 3 населенных пункта.

По данным Укргидрометцентра, 1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с.

Теги:   Обесточение Погода

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