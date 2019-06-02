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В Украине обещают запустить 5G в конце 2020 года

Сегодня, 11:06
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В Украине обещают запустить 5G в конце 2020 года - фото

Unsplash/Tim Bennett

Ключевой фокус будут делаться на низких диапазонах

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, планирует запустить 5G в Украине в конце 2020 года.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил глава НКРСИ Александр Животовский.

«3G мы делали самыми последними в мире, 4G — наверное, тоже, и когда слышишь, что Европа ставит для себя стратегическое задание развернуть в 2020 году 5G, то и нам надо над этим работать. И мы уже этим занимаемся», — отметил Животовский.

Отмечается, что ключевой фокус будут делаться на низких диапазонах: 700, 800, 900 МГц.

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НКРСИ вместе с операторами lifecell, Киевстар и Vodafone проводит исследования по помехам с военными объектами, отметил чиновник.

«В то же время главными задачами касательно диапазонов 700 и 800 МГц остается работа с телевещателями, то есть освобождение первого и второго цифровых дивидендов под мобильную связь. Данные диапазоны влияют на качество связи и необходимы для покрытия связью 5G, 4G или 3G в селах, на дорогах, в местах, где люди все еще ощущают недостатки в качестве связи», — добавил Животовский.

Теги:   НКРСИ Интернет 5G

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