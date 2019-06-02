В Украине обещают запустить 5G в конце 2020 года Сегодня, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/Tim Bennett Ключевой фокус будут делаться на низких диапазонах Unsplash/Tim Bennett

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, планирует запустить 5G в Украине в конце 2020 года.



Об этом в интервью для ZN.UA заявил глава НКРСИ Александр Животовский.

«3G мы делали самыми последними в мире, 4G — наверное, тоже, и когда слышишь, что Европа ставит для себя стратегическое задание развернуть в 2020 году 5G, то и нам надо над этим работать. И мы уже этим занимаемся», — отметил Животовский.

Отмечается, что ключевой фокус будут делаться на низких диапазонах: 700, 800, 900 МГц.

НКРСИ вместе с операторами lifecell, Киевстар и Vodafone проводит исследования по помехам с военными объектами, отметил чиновник.

«В то же время главными задачами касательно диапазонов 700 и 800 МГц остается работа с телевещателями, то есть освобождение первого и второго цифровых дивидендов под мобильную связь. Данные диапазоны влияют на качество связи и необходимы для покрытия связью 5G, 4G или 3G в селах, на дорогах, в местах, где люди все еще ощущают недостатки в качестве связи», — добавил Животовский.