В Украине не будет государственной церкви - Порошенко Сегодня, 12:20 242 Цей матеріал також доступний українською @poroshenko via Twitter Это противоречило бы Конституции @poroshenko via Twitter

Церковь является независимой структурой от государства.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своем Twitter.



"Еще раз подчеркну - недавно зарегистрированная Украинская Православная Церковь в соответствии с Конституцией Украины есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и остается незыблемым", - заявил украинский глава.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Православная церковь Украины не имеет права агитировать за любого из кандидатов в президенты.

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Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.