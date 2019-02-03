В Украине не будет государственной церкви - Порошенко
Церковь является независимой структурой от государства.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своем Twitter.
"Еще раз подчеркну - недавно зарегистрированная Украинская Православная Церковь в соответствии с Конституцией Украины есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и остается незыблемым", - заявил украинский глава.
Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Православная церковь Украины не имеет права агитировать за любого из кандидатов в президенты.
Читайте также: Порошенко платит за томос
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.
Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.