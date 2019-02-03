Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Спецтема: Выборы президента Украины

В Украине не будет государственной церкви - Порошенко

Сегодня, 12:20
242
Цей матеріал також доступний українською

@poroshenko via Twitter

Это противоречило бы Конституции

Церковь является независимой структурой от государства.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своем Twitter.

"Еще раз подчеркну - недавно зарегистрированная Украинская Православная Церковь в соответствии с Конституцией Украины есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и остается незыблемым", - заявил украинский глава.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Православная церковь Украины не имеет права агитировать за любого из кандидатов в президенты.

Читайте также: Порошенко платит за томос

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

Теги:   Митрополит Епифаний Петр Порошенко Церковь ПЦУ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 18:43

article_img
"90% военных с народом". Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом страны
Политика

Сегодня, 08:13

article_img
Спич-баттл. Как лидеры президентской гонки дебатировали на Украинском завтраке в Давосе
События

Сегодня, 11:42

article_img
Пожар на Лесной в Киеве еще не ликвидировали - видео

Выбор редакции

Научпоп

Сегодня, 06:54

article_img
Магистр Йода или Спок. Ученые выяснили, какой персонаж мудрее всех в научной фантастике
Компании/Рынки

Сегодня, 10:35

article_img
Борьба за кадры. Как украинские компании пытаются удержать персонал от миграции на Запад
Футбол

Сегодня, 07:05

article_img
Поля чудес. Почему английская Премьер-лига превратилась в самое денежное состязание планеты

ТОП 3

События

Вчера, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
4678
События

1 февраля, 19:22

article_img
Будет суд. Зураб Аласания назвал свои дальнейшие шаги после увольнения
3682
События

Вчера, 16:03

article_img
Масштабное ДТП в центре Киева: водителя Audi арестовали без права внесения залога
3601