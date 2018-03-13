В Украине назначили санитарную промывку русла Ингульца из-за перенасыщения химикатами

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В Ингульце перед началом оросительного сезона зафиксирована перенасыщена сульфатами вода
Фото: uk.wikipedia.org

В Ингульце перед началом оросительного сезона зафиксирована перенасыщена сульфатами вода

В реке Ингулец зафиксировано превышение количества хлоридов и сульфатов до 8-11 раз.

Государственная экологическая инспекция назначила в связи этим санитарную промывку русла водоема (значительная часть которого протекает в Херсонской области). Речь идет о замене загрязненной воды на пресную. Это позволит улучшить качество воды в начале вегетационного сезона, во время которого с Ингульца осуществляется водозабор на орошение Херсонской и Николаевской областей.

О результатах кризисного мониторинга реки сообщили в Госэкоинспекции Херсонской области.

"Последние отобранные пробы поверхностной воды за пределами города Снигиревка показали, что по результатам измерений зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственного использования хлоридов от 3,6 до 8,1 раза, сульфатов - от 8 до 11,2 раза, сухого остатка - от 3,4 до 6,4 раза, железа общего - в 2,1 раза ", - рассказали эксперты.

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