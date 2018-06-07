В Украине назначат образовательного омбудсмена. Какие требования к кандидату на должность

Омбудсмен сможет обращаться в правоохранительные органы по выявленным фактам нарушения права человека на образование

В Украине появится образовательный омбудсмен. Кабмин создал институт уполномоченного по правам человека в сфере образования. Заработать он с 1 января 2019 года. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что этот институт - новая организация.

Омбудсмена назначают, если в стране низкий уровень благополучия

Образовательный омбудсмен следить за недопущением нарушения прав детей, учителей и научных работников. Он назначается на должность правительством сроком на 5 лет без права повторного переизбрания, отметила министр.

"Мы выписали очень жестко требования к образовательному омбудсмену. Он не может совмещать никаких должностей со своим представительством в избирательных органах. Он может заниматься максимум - это преподавательской деятельностью. Он будет иметь службу, которая насчитывает 15 человек", - рассказала Гриневич.

Создание института образовательного омбудсмена предусмотрено реформой образования, за которую проголосовала Верховная Рада в сентябре прошлого года. Планируется, что омбудсмен имеет право рассматривать жалобы, поданные учащимися и студентами, их родителями и законными представителями, а также педагогами и учеными.

Омбудсмен сможет обращаться в органы государственной власти и в правоохранительные органы по выявленным фактам нарушения права человека на образование и нарушения законодательства в сфере образования.

Омбудсмен имеет право рассматривать жалобы, поданные учащимися и студентами

Бесспорно, он должен иметь высшее образование, желательно юридическое, пояснила ученый, эксперт РПР Наталья Шульга. Она рассказала, что назначение омбудсмена зависит от страны и ее благополучия.

Если на должность будет избран человек, будет инициативный, сможет запустить имеющиеся институциональные возможности, это может иметь положительный эффект, говорит глава профильной общественной организации Точка роста: образование и наука Светлана Благодетелева-волк. Впрочем, она выразила опасения, что старая система власти не заинтересована в этом.

"Пробовать надо, искать решения тоже. То, что будут конфликты - это очевидно. Особенно, когда туда поставят человека, который действительно будет защищать интересы людей и право на образование", - считает эксперт.