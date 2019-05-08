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В Украине наступила "первая минута мира"

Вчера, 23:53
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В Украине наступила "первая минута мира" - фото

Кадр из видео канала Громадське/YouTube

Мероприятие прошло в Музее истории Украины во Второй мировой войне

Вечером в среду, 8 мая, в киевском Музее истории Украины во Второй мировой войне прошла акция Первая минута мира, которая была приурочена к годовщине подписания акта о капитуляции нацистской Германии в 1945 году.

Мероприятие посетил президент Украины Петр Порошенко, который и объявил о наступлении "первой минуты мира".

"Сегодня снова мы вспоминаем памятный момент из истории Украины, Европы и всего мира. Ровно 74 года назад на нашем континенте смолкли выстрелы самой кровавой войны в истории человечества. 65 миллионов убитых, из них украинцев - от восьми до десяти миллионов", - заявил Порошенко.

Капитуляция нацисткой Германии вступила в силу 8 мая 1945 года в 23:01 по центральноевропейскому времени.

Теги:   Петр Порошенко Вторая мировая война День памяти и примирения

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