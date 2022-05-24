В Украине находятся 10 военнослужащих РФ, которых подозревают в военных преступлениях — Венедиктова
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в Украине находятся 10 военных РФ, которых подозревают в военных преступлениях, а всего прокуратура установила личности 63 подозреваемых.
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«Вчера было 49 подозреваемых, сегодня уже 63», — уточнила она в эфире телемарафона количество военных РФ, подозреваемых в военных преступлениях.
Венедиктова подчеркнула, что прокуроры и правоохранители продолжают работать и количество подозреваемых уже завтра может измениться.
«Из 63 подозреваемых 10 находятся на территории страны», — сказала генпрокурор.
Ранее сообщалось, что пяти российским военным и трем боевикам ЧВК Вагнер, причастным к убийству старосты села Мотыжин Киевской области и пытках мирных жителей, заочно сообщили о подозрении.
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