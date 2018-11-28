В Украине начнет действовать режим военного положения. На что это повлияет и как будет жить страна

В Украине готовятся к началу действия военного положения. Подразделения операции Объединенных сил на Донбассе привели в полную боеготовность. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Особый режим работы предприятий

Предприятия Укроборонпрома будут работать в особом режиме, как и железнодорожный транспорт. Дополнительные меры введут для охраны объектов инфраструктуры, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время совещания. Также создадут Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями.

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Железная дорога должна обеспечить подвижной состав и пропускную способность. Такие меры необходимы для обороны, заявил Омелян. Направления определены Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Приоритетность при назначении поездов будет определять необходимость перевозок в условиях военного периода. Решение будет принимать военное командование, отметил министр.

Тревожный рюкзак

Сотрудники сферы транспорта будут участвовать в территориальной обороне по швейцарскому образцу. Каждый должен подготовить "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого, отметил министр.

Укрзализныця введет специальный режим перевозок товаров группы риска. Спецрежим, в частности, будет работать для военных перевозок, заявил и. о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов. Причин для срыва перевозок грузов Кравцов не видит.

Охрана инфраструктуры в Харькове

Харьковская область - одна из десяти, где ввели военное положение. На повседневную жизнь граждан введения особого режима не повлияет, заявили представители Харьковской облгосадминистрации.

Комендантский час вводить не будут. А вот охрану критической инфраструктуры, в том числе режимных и транспортных объектов, усилят, заявил советник главы Харьковской облгосадминистрации Сергей Стороженко.

Право на мирные собрания

Стороженко добавил, что конституционное право на мирные собрания за гражданами сохраняется. Если собрание не противоречит Конституции и не призывает к антигосударственным действиям - проводить его можно, отметил советник. Заместитель начальника Нацполиции Харьковской области Сергей Чиж добавил, что полиция переведена в усиленный режим. Но на граждан меры не повлияют.

Министерство социальной политики

Социальные услуги в условиях военного положения будут предоставляться без изменений, сообщила пресс-служба Министерства соцполитики. Там уверяют, что пенсии и зарплаты будут выплачивать вовремя. Помощь и выплаты населению будут предоставляться в штатном режиме.

Образовательный процесс и школы

Последние события также не повлияют на образовательный процесс, в том числе на пропускной режим в учебных заведениях и график их работы, сообщили в Министерстве образования. В ведомстве добавили, что любые изменения в работе учебных заведений возможны при условии, что этого "потребует безопасность детей и защита страны". В таком случае обещают проинформировать дополнительно.

Министерство экономического развития

В Министерстве экономразвития также заверили, что введение военного положения не станет причиной ограничений.

Имеет ли ограничения МВФ в связи с военным положением

Отреагировали на введение военного положения и в международном валютном фонде. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной при введении военного положения, заявил постоянный представитель организации в Украине Йоста Люнгман. В то же время в организации заявили, что надеются на деэскалацию ситуации. Экономист Борис Кушнирук уверен - Украина получит средства от МВФ в середине следующего месяца.

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Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях. Это пограничные с Россией и непризнанным Приднестровьем регионы, а также южные области вдоль побережья Черного и Азовского морей. Закон о военном положении вступил в силу 28 ноября в 9 утра.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать