В Украине начался сезон активности клещей. Чем опасны эти паразиты и как от них уберечься

В мае - июне, а также в конце августа - в начале сентября в Украине сезон наибольшей активности клещей.

НВ рассказывает, чем опасны эти паразиты, как от них уберечься и что делать, если клещ вас все-таки укусил.

Чем можно заразиться через укус клеща

Если вас укусил клещ, нужно как можно быстрее обратиться к врачу, так как клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний:

Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма - инфекционное заболевание, первые проявления которого - покраснение в месте укуса клеща, головная боль, ломота в теле и слабость. Если боррелиоз не лечить на ранней стадии, он может поразить кожу, суставы, мышцы, нервную и сердечно-сосудистую систему и привести в итоге к инвалидности или даже смерти. Риск заражения болезнью Лайма зависит от продолжительности присасывания клеща к человеку: в течение первых суток вероятность инфицирования относительно невелика, а в конце третьих суток приближается к 100%. Возбудители болезни Лайма попадают в организм человека со слюной клеща. Клещевым боррелиозом могут заразиться не только люди, но также собаки и кошки.

Клещевой вирусный энцефалит начинается с проявления таких симптомов как головная боль, лихорадка, тошнота, рвота, нарушения сна. Заболевание преимущественно поражает центральную нервную систему, может привести к инвалидности или смерти. Заразиться энцефалитом можно не только через укус клеща, но и если случайно его раздавить или расчесать место укуса. В Украине клещевой вирусный энцефалит раньше регистрировался ежегодно в Винницкой области и Автономной республике Крым, но в последние пять лет случаи заболевания регистрируются нерегулярно.

Возбудитель Марсельской гарячки может попасть в организм человека через укусы инфицированного южного собачьего клеща, через конъюнктиву глаз, слизистую оболочку носа, а также через втирание в кожу инфицированных клещей при расчесывании. В большинстве случаев это болезнь средней степени тяжести, но у 5% больных возможно тяжелое неблагоприятное течение, особенно при наличии другой инфекции. В этом случае болезнь может привести к инвалидности, а в 2% случаев - к летальному исходу. В Украине случаи этого заболевания регистрируются, в основном, в Крыму.

Чем опасны клещи: видео

Клещи также являются переносчиками заболевания под названием моноцетарный эрлихиоз. Болезнь поражает кожу, печень, центральную нервную систему и костный мозг. Болеют им чаще дети или люди старше 40 лет. В острый период заболевания у больных наблюдается лихорадка, сопровождающаяся ознобом, головной и мышечной болью, боль в суставах и животе, воспаление слизистых оболочек дыхательных путей, в редких случаях - сыпь на коже. Из-за поражения нервной системы может быть тошнота, рвота, головокружение, повышенная восприимчивость органов чувств, нарушения работы лицевого нерва, воспаление оболочек головного и спинного мозга (менингит). От 1 до 3% случаев заболевания заканчиваются летальным исходом.

Через укус клеща можно заразиться бруцеллезом. Это заболевание развивается постепенно. Как правило, у больных наблюдается повышение температуры, повышенная потливость, иногда ночная, боль в суставах, преимущественно в ногах, резкая слабость. Болезнь затрагивает практически все органы, но наиболее опасны поражения нервной системы, которые могут привести к инвалидности. Случаи смерти от этого заболевания редки - 2% при отсутствии лечения антибиотиками.

Кроме того, клещи являются переносчиками туляремии. Эта болезнь начинается с внезапного подъёма температуры до 38,5-40°С. Появляется резкая головная боль, головокружение, боли в мышцах ног, спине и поясничной области, потеря аппетита. В тяжелых случаях может быть рвота и носовые кровотечения. Характерны выраженная потливость, нарушение сна в виде бессонницы или наоборот сонливости, эйфория на фоне высокой температуры, увеличение лимфоузлов, иногда боли в животе. Лихорадка может длиться до месяца. Заболевание может приобрести бубонную форму, при которой поражаются лимфатические узлы, могут быть также поражение глаз, если возбудитель проникает в организм через их слизистую оболочку, могут быть поражены легкие и другие внутренние органы. В большинстве случаев больные выздоравливают, но иногда туляремия вызывает серьезные осложнения, которые могут приводить в том числе к смерти. Однако обычно смертность от этой болезни менее 1%.

Где живут клещи и что стоит проверить после похода в лес в первую очередь

Клещи могут жить

в сырых и холодных местах;

на прогретых солнцем склонах, в высокой траве и кустах;

возле тропинок и лесных дорог.

В Киеве в этом году клещей уже обнаружили в популярных столичных зонах отдыха - в Гидропарке, на Трухановом острове и в парке им. Рыльского, а также на Берковецком кладбище, в Сырецком парке и парке Дружбы народов.

Клещ присасывается к человеку за 15-20 минут, при этом он выделяет анестезирующее вещество, которое делает его укус безболезненным. Поэтому чаще всего присосавшихся взрослых клещей обнаруживают только на вторые-третьи сутки, когда на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах.

Клещ может не сразу присосаться к человеку, а перебраться на тело с одежды через некоторое время / Фото: satellitov / pixabay.com

Присосаться к человеку могут и так называемые нимфы, которые почти прозрачны, - это клещи, которые не достигли половой зрелости.

На теле человека или животного клещ может держаться до 12 суток.

Клещи обычно присасываются:

к ушам и возле них;

к шее;

под мышками;

на сгибах коленей и локтей;

на талии;

в районе пупка;

в паху;

могут быть также в волосах.

Клещи могут присосаться к человеку не сразу, а через некоторое время - перебравшись с одежды и вещей после похода в лес или парк, с букета цветов или с домашних животных.

Поэтому, вернувшись домой после прогулки на природе, стоит сменить одежду, постирать ее и погладить. Не стоит оставлять такую одежду возле кровати или спать в ней. Нужно проверить также все вещи и животных, если вы брали их с собой.

Как уберечься от клещей

Отправляясь в лес или парк, нужно одеть светлую однотонную одежду в длинными рукавами, желательно плотно прилегающую к телу, и головной убор. Можно также заправить штаны в носки.

Каждые два часа надо осматривать себя, особенно части тела, покрытые волосами.

Клещ присасывается к человеку за 15-20 минут / Фото: Catkin / pixabay.com

Место для привалов на природе освободите от сухой травы, ветвей, хвороста в радиусе 20-25 м.

Используйте специальные аэрозоли, которые отпугивают клещей. Обращайте внимание на срок их действия.

Сразу же после прогулки примите душ.

Что делать, если вы обнаружили на себе клеща

Если вы все-таки обнаружили на себе клеща, Минздрав рекомендует немедленно обратиться в ближайший травмпункт, где паразита удалят, обработают место укуса и дадут дальнейшие рекомендации.

Если вы по какой-то причине не можете обратиться к медикам, клеща нужно удалить самостоятельно. Его надо медленно вытащить вместе с хоботком, расшатывая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нитки, которую нужно закрепить как можно ближе к коже человека. Видео того, как это это делают можно посмотреть здесь.

Во время удаления клеща нельзя его резко выдергивать, разрывать и сдавливать.

Если, пока вы вытаскивали клеща, оторвалась его голова, нужно протереть место укуса спиртом, а затем удалить ее иголкой, предварительно простерилизованной на огне.

После удаления клеща нужно смазать ранку антисептиком и вымыть руки с мылом.

Удаленного клеща необходимо поместить на кусок влажной марли во флакон, пробирку, другую чистую стеклянную посуду и плотно закрыть крышку. После этого нужно получить у врача направление на лабораторное исследование паразита.

Если вас укусил клещ, нужно в течение двух недель после этого ежедневно измерять температуру. В случае ее повышения или появления покраснения на коже обязательно обратитесь к врачу.

По материалам: 112.ua, ТСН, Министерство здравоохранения Украины