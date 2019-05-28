ВНО-2019: абитуриенты сдают тестирование по английскому языку
Во вторник, 28 мая, в Украине сдают Внешнее независимое оценивание по английскому языку.
Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, тестирование сдают более 96 тысяч абитуриентов.
ВНО рассчитано на 2,5 часа.
Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО — 11:00.
Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен при наличии оригинала сертификата ВНО, паспорта и приглашения-пропуска.
Абитуриент не будет допущен на тестирование при отсутствии документов или в случае опоздания.
Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО-2019. Абитуриенты уже сдали тестирование по математике и украинскому языку.