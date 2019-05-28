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ВНО-2019: абитуриенты сдают тестирование по английскому языку

Вчера, 09:22
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ВНО-2019: абитуриенты сдают тестирование по английскому языку - фото

УЦОКО

Тестирование начнется в 11:00

Во вторник, 28 мая, в Украине сдают Внешнее независимое оценивание по английскому языку.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, тестирование сдают более 96 тысяч абитуриентов.

ВНО рассчитано на 2,5 часа.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО — 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен при наличии оригинала сертификата ВНО, паспорта и приглашения-пропуска.

Абитуриент не будет допущен на тестирование при отсутствии документов или в случае опоздания.

Напомним, 21 мая началась основная сессия ВНО-2019. Абитуриенты уже сдали тестирование по математике и украинскому языку.

Теги:   УЦОКО Английский язык ВНО

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