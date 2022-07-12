В Украине началась подготовка первых операторов Армии дронов

12 июля, 12:07
В данное время подготовку в школе Дронариум проходят 150 человек (Фото:FEDOROV/t.me)

В данное время подготовку в школе Дронариум проходят 150 человек (Фото:FEDOROV/t.me)

В Министрстве цифровой трансформации Украины сообщили о начале подготовка первых операторов так называемой Армии дронов.

Как рассказал у себя в Telegram-канале глава ведомства Михаил Федоров, в данное время обучение проходят первые 150 человек.

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«Во время учебы военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами. И другие задачи, которые будут выполнять на фронте», — написал он, призвав поддержать школу Дронариум донатами и собственными квадрокоптерами.

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Проект Армия дронов — это комплексная программа, которая включает в себя системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Украинские военные Беспилотники БПЛА Дроны Квадрокоптер минцифры Война России против Украины

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