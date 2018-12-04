В Украине начали штрафовать работодателей из-за сотрудников-ФЛП: что происходит

Государственная служба по вопросам труда оштрафовала ряд компаний, которые нарушали действующее трудовое законодательство, оформив своих сотрудников как физических лиц-предпринимателей (ФЛП), сообщает в своем сюжете Радио НВ.

Такие данные обнародовал портал Opendatabot. Основатель сервиса Алексей Иванкин в беседе с Радио НВ отметил, что слова ФЛП и сотрудник - это понятия, которые не могут стоять рядом. Поскольку частный предприниматель - это человек, который самостоятельно организует свою работу и который является независимым. Соответственно, когда отдельные компании оформляют своих работников как ФЛП, а затем заключают с ними трудовой договор - это прямое нарушение трудового законодательства.

Иванков рассказал, что в Opendatabot проанализировали судебные решения, содержащиеся в судебном реестре. Если вы работаете с физлицом-предпринимателем и подписали с ним договор, похожий на трудовой, вас оштрафуют.

"Мы выделили те решения, в которых штрафы опротестовывались, и в которых штрафы не опротестовывались, - отметил Иванкин. - Если у вас есть ФЛП, с которым сотрудничает ваша компания, нужно проверить в договорах, чтобы не было написано, что ФЛП на 9 часов утра обязательно приходит на работу. Тогда это не сотрудничество двух компаний, а это сотрудничество, больше похожее на трудовые отношения".

Нарушения со стороны работодателей

В законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие такие трудовые отношения, отметил юрист общественной организации Социальное движение Виталий Дудин. Но на практике и Гоструда, и Государственная фискальная служба анализируют положения, прописанные в трудовых и гражданско-правовых договорах.

Если работодатель не знает, как это правильно оформить, то часто он вписывает зарплату, хотя в гражданских отношениях существует лишь вознаграждение

Также чиновники анализируют, какие реальные обстоятельства сопровождают такие отношения. Если подписывают трудовой договор, то работник зачисляется в штат учреждения, в трудовую книжку вносится запись, а также выдается распорядительный документ о приеме сотрудника на работу на определенную должность. С предпринимателем компания подписывает акт сдачи-приемки работ, где указывается объем выполненных работ, их стоимость, сроки и другие детали, которые будут влиять на конечный результат.

"Если работодатель не знает, как это правильно оформить, то часто в то, что он называет гражданско-правовым договором, он вписывает зарплату, хотя в гражданских отношениях существует только вознаграждение. Также он регламентирует рабочее время, вписывает подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, что тоже является атрибутом трудовых договоров. - объясняет Виталий Дудин, - Бумажной работы будет больше, если все это делать в соответствии с требованиями".

Позиция Гоструда

За последние десять месяцев Государственная служба по вопросам труда наложила штрафов на сумму более 1 млрд грн. Об этом в комментарии Радио НВ сообщила заместитель директора департамента по труду Государственной службы по вопросам труда Елена Коновалова. По ее словам, главная причина - нарушение оплаты труда, невыполнение требований и препятствование деятельности службы Гоструда.

"Есть административная ответственность, которая возлагается на должностных лиц субъектов хозяйствования. Это может быть директор, главный бухгалтер, любое другое должностное лицо, - отмечает Коновалова. - А есть штрафные санкции, которые возлагаются на юридическое лицо, на субъект хозяйствования - или юридическое лицо, или ФЛП. Так вот эти штрафные санкции измеряются в минимальных зарплатах и ​​налагаются уполномоченными лицами управлений Гоструда. А есть административная ответственность, решение по которой принимает суд".

В течение следующего года Государственная служба труда планирует провести 17 тыс. проверок на предмет маскировки наемного труда путем трудоустройства ФЛП.