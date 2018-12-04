04 декабря 2018, вторник

В Украине начали штрафовать работодателей из-за сотрудников-ФЛП: что происходит

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Оформляя сотрудников как ФЛП, работодатели нередко нарушают трудовое законодательство
Фото Pixabay

Оформляя сотрудников как ФЛП, работодатели нередко нарушают трудовое законодательство

Государственная служба по вопросам труда оштрафовала ряд компаний, которые нарушали действующее трудовое законодательство, оформив своих сотрудников как физических лиц-предпринимателей (ФЛП), сообщает в своем сюжете Радио НВ.

Такие данные обнародовал портал Opendatabot. Основатель сервиса Алексей Иванкин в беседе с Радио НВ отметил, что слова ФЛП и сотрудник - это понятия, которые не могут стоять рядом. Поскольку частный предприниматель - это человек, который самостоятельно организует свою работу и который является независимым. Соответственно, когда отдельные компании оформляют своих работников как ФЛП, а затем заключают с ними трудовой договор - это прямое нарушение трудового законодательства.

Иванков рассказал, что в Opendatabot проанализировали судебные решения, содержащиеся в судебном реестре. Если вы работаете с физлицом-предпринимателем и подписали с ним договор, похожий на трудовой, вас оштрафуют.

"Мы выделили те решения, в которых штрафы опротестовывались, и в которых штрафы не опротестовывались, - отметил Иванкин. - Если у вас есть ФЛП, с которым сотрудничает ваша компания, нужно проверить в договорах, чтобы не было написано, что ФЛП на 9 часов утра обязательно приходит на работу. Тогда это не сотрудничество двух компаний, а это сотрудничество, больше похожее на трудовые отношения".

Нарушения со стороны работодателей

В законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие такие трудовые отношения, отметил юрист общественной организации Социальное движение Виталий Дудин. Но на практике и Гоструда, и Государственная фискальная служба анализируют положения, прописанные в трудовых и гражданско-правовых договорах.

Если работодатель не знает, как это правильно оформить, то часто он вписывает зарплату, хотя в гражданских отношениях существует лишь вознаграждение

Также чиновники анализируют, какие реальные обстоятельства сопровождают такие отношения. Если подписывают трудовой договор, то работник зачисляется в штат учреждения, в трудовую книжку вносится запись, а также выдается распорядительный документ о приеме сотрудника на работу на определенную должность. С предпринимателем компания подписывает акт сдачи-приемки работ, где указывается объем выполненных работ, их стоимость, сроки и другие детали, которые будут влиять на конечный результат.

"Если работодатель не знает, как это правильно оформить, то часто в то, что он называет гражданско-правовым договором, он вписывает зарплату, хотя в гражданских отношениях существует только вознаграждение. Также он регламентирует рабочее время, вписывает подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, что тоже является атрибутом трудовых договоров. - объясняет Виталий Дудин, - Бумажной работы будет больше, если все это делать в соответствии с требованиями".

Позиция Гоструда

За последние десять месяцев Государственная служба по вопросам труда наложила штрафов на сумму более 1 млрд грн. Об этом в комментарии Радио НВ сообщила заместитель директора департамента по труду Государственной службы по вопросам труда Елена Коновалова. По ее словам, главная причина - нарушение оплаты труда, невыполнение требований и препятствование деятельности службы Гоструда.

"Есть административная ответственность, которая возлагается на должностных лиц субъектов хозяйствования. Это может быть директор, главный бухгалтер, любое другое должностное лицо, - отмечает Коновалова. - А есть штрафные санкции, которые возлагаются на юридическое лицо, на субъект хозяйствования - или юридическое лицо, или ФЛП. Так вот эти штрафные санкции измеряются в минимальных зарплатах и ​​налагаются уполномоченными лицами управлений Гоструда. А есть административная ответственность, решение по которой принимает суд".

В течение следующего года Государственная служба труда планирует провести 17 тыс. проверок на предмет маскировки наемного труда путем трудоустройства ФЛП.

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