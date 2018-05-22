В Украине началась Неделя безопасности дорожного движения. Как предотвратить ДТП с тяжелыми последствиями - простые советы

В Украине с 21 по 27 мая продолжается Неделя безопасности дорожного движения 2018. По инициативе ООН, ее отмечают во всем мире. Ведь смертность в ДТП является глобальной проблемой - каждый день в авариях погибает около 1000 водителей. О печальной статистике и способах ее предотвращения - в сюжете Радио НВ.

По данным Украинского научно-исследовательского института медицины транспорта, за первый квартал на дорогах страны погибло более 500 человек, травмированы 5,5 тыс. Однако количество аварий за этот период по сравнению с прошлым годом уменьшилось.

Что является основными причинами смертельных ДТП

За первые три месяца 2018 года в Украине произошло почти 25 тыс. аварий, однако в прошлом году за этот период было зафиксировано на 10% больше ДТП. Частые типы аварий - наезд на пешехода, столкновения авто, наезд на препятствие и опрокидывание машины. Среди причин в лидерах превышение скорости, нарушение правил маневрирования и управление транспортным средством в пьяном виде. Частыми стали аварии из-за пьяных пешеходов. За первые три месяца нетрезвые граждане стали виновниками 25 ДТП.

По результатам исследований ООН, снижение средней скорости на 5% может уменьшить количество смертельных аварий на треть

В стране цифры по ДТП уменьшились по сравнению с прошлым годом, однако в 9 регионах - выросли. Так, в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Кировоградской, Херсонской, Черкасской, Донецкой и Черниговской областях увеличилось количество аварий с тяжелыми последствиями. Особенно сложной ситуация оказалась в Черниговской области: за первые месяцы нового года здесь произошло 7 аварий с особо тяжкими последствиями, а за такой же период прошлого года - всего одно такое ДТП.

В конце апреля Кабмин утвердил Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения до 2020 года, напомнил координатор Недели безопасности дорожного движения Юрий Черный. Чиновники в течение нескольких лет хотят, чтобы на дорогах вообще не погибали дети, уменьшилась смертность на половину, а количество аварий - на треть. Чтобы достичь таких показателей, из Дорожного фонда на безопасность перечислят 35 млрд грн. Эти деньги потратят на строительство 500 новых кольцевых развязок, безопасных пешеходных переходов с осветительными панелями, а также ликвидацию более 100 мест концентрации ДТП по всей стране.

"Если будут средства в нашей стране, я думаю, мы сможем что-то преодолеть, но без сознательности граждан, без сознательности водителей мы ничего с вами не сделаем", - отмечает Юрий Черный.

Средства безопасности и тренинги

За прошлый год на дорогах Украины погибло более 4200 человек. Большинство из них умирают из-за того, что неправильно или не вовремя было остановлено ​​кровотечение, рассказала директор международного благотворительного фонда помощи пострадавшим в результате ДТП Инна Олифиренко. По ее словам, также фатальные случаи случаются из-за отсутствия в автомобилях аптечки с медикаментами и жгутами, с помощью которых можно было бы спасти человека.

"Чем больше людей будут правильно, грамотно обученны тем алгоритмам, которые были приняты еще в 2013 году в Украине по предоставлению этой помощи, тем эффективнее (не будем говорить о травмах, несовместимых с жизнью, когда действительно нет шансов, ведь речь идет о высокой скорости) можно остановить кровотечение и предоставить качественную сердечно-легочную реанимацию - это могут и водители, и участники ДТП, и пешеходы абсолютно спокойно", - сказала Инна Олифиренко.

В Украине смертность и травматизм на дорогах существует из-за отсутствия культуры соблюдения элементарных правил дорожного движения. Такая ситуация складывается из-за того, что нет специальных курсов в школах и университетах, после которых человек получил бы знания по безопасному поведению на дорогах.

Из Дорожного фонда на дорожную безопасность перечислят 35 млрд гривен

Поэтому в Украине запускают первый виртуальный тренинговый центр, в котором будут учить безопасности лучшие сертифицированные тренеры Украины и Европы. Об этом рассказала основательница Национальной программы Traffic Challenge Ольга Дробышева. По ее словам, первый вебинар пройдет уже в эту субботу, 26 мая. Во время такого обучения каждый желающий сможет узнать последнюю информацию о, например, эффективности использования ремней безопасности.

"Это может быть знание о том, что должен знать пешеход, водитель, беременная женщина, дети. Наша задача - сделать так, чтобы человек понял, для чего существуют правила безопасности. Мы выросли в такой системе, где люди не знали, что такое автокресло и поэтому люди не пользуются им, потому что не понимают его важность. Мы выросли в среде, где люди не используют ремни безопасности и где штраф за это составляет 100 грн - это ни о чем. А в Европе штраф может быть 100 евро. Вслучае ДТП 7 из 10 жизней спасены благодаря ремнями безопасности", - отметила Ольга Дробышева.