В Украине начал работу судебный проект Европейского Союза. Как в ближайшие годы изменится сектор юстиции и правосудия

В Украине начал работу финансируемый Европейским Союзом проект Право - Justice. В ближайшие 2,5 года он будет поддерживать реформу сектора юстиции и правосудия. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Во время официальной презентации проекта глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил: "Мы будем постоянно заботиться о том, чтобы этот проект мониторился нашей миссией, которая очень активно приобщается к сектору правосудия, и также мы ожидаем очень четкой координации".

Представительство ЕС в Украине вступает в процесс реформирования системы правосудия в Украине уже в течение 4 лет, подчеркнул он. Мингарелли отметил готовность оказывать поддержку в этой важной сфере. Проект будет поддерживать перезагрузки судебной власти и работать над реформой судебных решений.

Для чего проект Право - Justice

Проект Европейского Союза является продолжением проекта ЕС Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине, реализованного в 2014-2017 годах. Проект финансируется ЕС, имплементируется компанией Expertise Friends и рядом партнеров консорциума.

Главной целью проекта Право - Justice является обеспечение верховенства права в соответствии с европейскими стандартами и лучшими сравнительными практиками.

Представительство ЕС помогает реформировать правосудие в Украине уже в течение 4 лет

В частности, проект помогает украинским партнерам в реализации стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов, а также плана действий во исполнение ее положений на 2015-2020 годы.

Программа участвует в процессе перезагрузки судебной власти в Украине, оказывает поддержку Министерству юстиции, способствует усилению внимания к имущественным правам, повышает уровень исполнения судебных решений, помогает в создании службы пробации. В дальнейшем это будет способствовать развитию законодательной базы частных юридических профессий: адвокатов, нотариусов, работников частных органов исполнительной власти, попечителей о банкротстве. Проект продлится до 2020 года. Его бюджет составляет 15 млн евро.

Финансирование реформы правосудия в Украине Европейским Союзом

Евросоюз системно финансирует реформу правосудия в Украине с 2014 года, отметил руководитель проекта Право-Justice Довидас Виткаускас.

Право - Justice будет способствовать развитию частных юридических профессий - адвокатов и нотариусов

По его словам, активная работа была проведена в рамках реформы исполнительной службы, реструктурирования Министерства юстиции и тому подобное.

"Мы были ключевым донором Высшей квалификационной комиссии, помогали выбирать кандидатов в Верховный суд, помогали готовить тестовую базу, оплачивали психологическое тестирование всех кандидатов, будем готовить конкурс интеллектуальной собственности. Возможно, примем участие в отборе в Антикоррупционный суд. Также электронные услуги повышения эффективности судебной власти и органов юстиции - это наше направление. Также защита имущественных прав", - рассказал Виткаускас.

Проект прежде всего предусматривает поддержку государственных институтов, отметил эксперт группы РПР по вопросам судебной реформы Михаил Жернаков.

Проект продлится до 2020 года

К сожалению, часто проект становится заложником своей деятельности, поскольку, инвестируя деньги в реформы в Украине, нужно также и отчитываться об успехе в их проведении, добавил он.

"Поскольку они сами инвестируют миллионы евро в эти процессы, например, отбор судей в Верховный суд, часто объективной оценки от них дождаться довольно сложно. Они подают все процессы, к которым имеют отношение, как огромную победу", - отметил Жернаков.

До 2017 года в Украине выполнялись только 6% судебных решений по гражданским и хозяйственным делам. В течение прошлого года их количество увеличилось до 18%.