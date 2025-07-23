«Был глубоко привязан к Украине». На войне против РФ погиб 21-летний украинец-доброволец, усыновленный и воспитанный итальянцами

Как пишут итальянские СМИ, 21-летний Артем Налиато не только вступил в ряды Сил обороны, но и отыскал в Украине своего родного брата. (Фото: www.dire.it)

21-летний украинец Артем Налиато, еще в детстве усыновленный итальянской семьей, пошел добровольцем в Силы обороны и погиб во время бомбардировки учебного полигона российскими оккупантами.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Массимо Каваццана — мэр города Трибано (регион Венето), в котором проживал Налиато.

«Прощай, Артем. С огромной печалью мы прощаемся с Артемом Налиато, который решил сражаться в войне, которую он нес в своем сердце, за свободу своей родной страны, к которой он был глубоко привязан», — написал чиновник.

Реклама

Как сообщают итальянские издания ANSA и Il Fatto Quotidiano, Артема усыновила итальянская семья, когда ему было 12 лет.

По словам Каваццаны, Налиато, по всей вероятности, погиб в прошлый понедельник — 14 июля. Один из его побратимов сообщил родственникам через мессенджер, что Артема уже нет в живых.

Как рассказал мэр Трибано агентству LaPresse, информация о гибели Артема поступила накануне.

«Насколько мы поняли, молодой человек погиб в результате ракетного удара по казарме, в которой он находился. Инцидент, по-видимому, произошел в обеденное время. Артем был умным и, несмотря на то, что не закончил школу, нашел работу (он работал охранником в агентстве Aries Srl в Виченце — ред.», — рассказал Каваццани.

По информации издания Il Giornale, после удара российских оккупантов по казарме Налиато доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, не преуспели.

Как пишут итальянские СМИ, Налиато не только вступил в ряды Сил обороны, но успешно отыскал в Украине своего родного брата.

За несколько недель перед смертью Артем вернулся ненадолго в Трибано, а 1 июня снова уехал на фронт — но, учитывая боевую ситуацию, снова «решил вернуться» в Украину, подытожил мэр города.