В Украине можно будет бесплатно проверить диссертацию на плагиат

За рубежом плагиат в научной работе может привести к отставке чиновника

Украинские вузы смогут бесплатно – в течение семи лет – проверять диссертации на плагиат через сервис Unicheck. Министерство образования и науки подписало меморандум с компанией Антиплагиат, которая будет предоставлять доступ учебным заведениям в систему, сообщает Радио НВ.

Ученые смогут проверить диссертацию через сервис перед ее представлением в специализированные ученые советы и не тратить на это средства, рассказал Радио НВ заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич.

Перед защитой аспирант или докторант должен предоставить справку от компаний, занимающихся проверкой работ на наличие плагиата. Это уже вторая компания, которая предоставит свои базы для проверки диссертаций бесплатно на определенный период.

Первой стала польская фирма Plagiat.pl. Однако в министерстве ожидают утверждения регламента работы Национального репозитария научных текстов. Именно он должен стать крупнейшей государственной базой текстов, которой смогут пользоваться ученые и студенты. С 2019 репозитарий начнут наполнять научными работами и диссертациями.

В 2013 году в Германии за плагиат в отставку ушла одна из соратниц Ангелы Меркель, министр образования Анна Шаван

"У нас определен исполнитель, то есть Украинский центр научно-технической информации, который является нашим структурным подразделением и которому мы уже даем деньги, пока очень небольшие, чтобы заложить основы этого репозитария, - говорит Рашкевич. - Серьезное наполнение репозитария будет идти с 2019-го года, и оно будет идти всегда, потому что все время появляются новые работы".

Плагиат как преступление: зарубежный опыт

За рубежом из-за плагиата в научных работах вузы могут разорвать контракт с преподавателями, студентов отчисляют, а политики часто "расплачиваются" своими карьерами и репутацией.

В 2013 году в Германии за плагиат в отставку ушла одна из соратниц Ангелы Меркель, министр образования Анна Шаван. В ее кандидатской диссертации, которую она защитила в 1980 году, нашли множество отрывков из чужих текстов без ссылок на авторов. Шабан не только ушла из политики, но и лишилась докторской степени.

Двумя годами ранее за плагиат поплатился должностью и министр обороны ФРГ Карл цу Гуттенберг. В работе министра обнаружили более 100 страниц чужого текста без соответствующих ссылок. Ученой степени цу Гуттенберга лишил Байройтский университет в Баварии, где он защищался.

За интеллектуальную кражу отвечали и первые лица государства – президент Венгрии Пал Шмитт в апреле 2012 года решил подать в отставку в связи с лишением его ученой степени из-за плагиата в работе, которую он писал в начале 90-х.

Украина без плагиата

В Украине среди научных работ процент плагиата колеблется в зависимости от видов наук – от 10% до 80%. В среднем количество заимствований без корректных ссылок достигает 25%, рассказала Радио НВ координатор инициативной группы по борьбе с академической недобросовестностью Дисергейт Светлана Благодетелева-Вовк.

Лишить ученой степени в Украине сейчас невозможно – такая норма была изъята два года назад из специального порядка присуждения ученых степеней

Среди положительных сдвигов в борьбе с плагиатом эксперт назвала вхождение активистов в аттестационную коллегию при Минобразования и публичные объявления о защите диссертаций, чего не делали с 2016-го до начала этого года.

Например, на последнем заседании аттестационной коллегии не было принято решение о присуждении ученых степеней четырем лицам. Причина – активисты обнаружили в их работах элементы плагиата. Однако в стране так и не смогли запустить работу Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, одной из функций которого и было рассмотрение случаев академической недобросовестности и наказания нарушителей.

Лишить ученой степени в Украине сейчас невозможно – такая норма была изъята 2 года назад из специального порядка присуждения ученых степеней. Сейчас едва ли не единственная возможность наказывать за плагиат – остановить утверждение уже защищенной диссертации во время ее рассмотрения аттестационной коллегией министерства, отметила координатор Дисергейта. Также сейчас возникает вопрос о том, как урегулировать все понятия, связанные с заимствованиями в научных работах, подчеркнула Светлана Благодетелева-Вовк.

"Сейчас возникает такой вопрос: ну хорошо, заимствования. А сколько их должно быть, чтобы мы могли четко сказать, что этот человек провинился перед обществом и надо у него забрать научную степень? Согласно действующему закону – ноль должно быть плагиата. Но есть абсолютно противоположные случаи, когда около 80% работы является плагиатом. И они проходят. Здесь надо комплексно подойти, нормы оформить в новой нормативной базе, которую должны были бы использовать с законом о высшем образовании", - считает Благодетелева-Волк.

По результатам исследования GfK Ukraine совместно с аналитическим центром CEDOS в 2016 году, 49% украинских студентов считает, что загружать несколько рефератов, компилировать их и выдавать это за свою работу – недопустимо.