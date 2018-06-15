В Украине может снова подорожать алкоголь. Почему от этого выиграют производители суррогата

Последний раз минимальные цены на алкогольные напитки повышали в сентябре прошлого года

Министерство экономического развития и торговли выступило с предложением повысить минимальные цены на спиртные напитки. Об этом - в сюжете Радио НВ.

На сколько подорожает алкоголь и почему

В частности, в проекте постановления цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают повысить в пределах от 12% до почти 20%. На виски, ром и джин - на 12%. К тому же, возрастет стоимость коньяка и бренди - от 7% до 10%. Вино наберет в своей стоимости от 5% до почти 14%.

В ведомстве объясняют необходимость повышения цен ростом стоимости спирта, тары и комплектующих. Последний раз минимальные цены на алкогольные напитки повышали в сентябре прошлого года.

И.о. директора государственного предприятия Укрспирт Юрий Лучечко рассказал, что здесь следует рассматривать вопрос хотя бы частичного повышения цены на спирт.

Украина имеет самый высокий в мире уровень потребления незарегистрированного алкоголя

Он надеется, что предприятие найдет общий язык с национальными водочными производителями, которые работают на экспорт, чтобы они не потеряли свои рынки.

"В июне-июле - самая дешевая цена на газ. Мы планировали купить газ, положить в хранилище и поднять его в цене в зимний период, когда на него растет цена. К сожалению, мы наблюдаем, что цена растет и дальше, это первое, зерновые также растут в цене. Цена на электроэнергию растет. Это была, откровенно говоря, не наша инициатива повышения цены индикатива на водку. Что касается нашего производства, мы действительно на грани рентабельности", - отметил глава Укрспирта.

100 гривен за пол-литра

При повышении минимальных оптовых цен государство сможет собрать больше налогов, на что и рассчитывает правительство, рассказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Вино наберет в своей стоимости от 5% до 14%

Однако всем следует ожидать и роста размера акциза на алкогольные напитки.

"Нам предлагают повысить цены, но мы пока не понимаем, что в это заложено. Например, мы пришли к минимальной европейской ставки на водку. По нашим подсчетам, если бы в сентябре прошлого года акциз на водку подняли до минимального европейского уровня, она бы в среднем стоила не 82 грн., как было, а 91 грн. Остался всего один шаг повышения на 10%. Сейчас будет подорожание водки на 12%. Это означает, что водка обойдется нам где-то в 107 грн. за 0,5 л. Эта ставка была бы еще меньше европейской, но заложено там повышение акциза или нет - никто не знает", - сказал Дорошенко.

"Черные" производители алкоголя

По данным Государственной фискальной службы Украины, в прошлом году от розничной продажи алкогольных напитков государственный бюджет получил почти 8 млрд грн.

Повышение цен увеличит рынок нелегального и суррогатного алкоголя

Такое повышение цен увеличит рынок нелегального и суррогатного алкоголя, заявил председатель подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Михаил Кобцев.

""Малыши", которые хотят немного дешевле продавать свою продукцию, будут вынуждены продавать по более высоким ценам. А "черные" производители, у которых никакие затраты не повышались, будут просто получать супер-прибыль. Такое повышение цен - это супер-прибыль для крупных производителей, которые могут себе это позволить, и для "черных" производителей, которые получают супер-прибыль", - отметил Кобцев.

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, Украина имеет самый высокий в мире уровень потребления незарегистрированного алкоголя. Более половины объема потребления в Украине - самогон или незаконно изготовленные алкогольные напитки.