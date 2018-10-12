В Украине может быть несколько церквей, и в этом нет ничего плохого - протоиерей

Георгий Коваленко, протоиерей и ректор Православного Университета Святой Софии-Премудрости заявил в эфире Радио НВ, что в Украине может быть несколько церквей, и в этом нет ничего плохого.

"Я думаю, что Украина как раз может себе позволить иметь несколько церквей, и в этом нет ничего плохого. Мы живем в плюрально мире, мы должны научиться уважать друг друга, мы должны научиться сотрудничать, независимо от того, объединяемся ли мы в одну структуру, один ли у нас начальник", - заявил он.

По словам Георгия Коваленко украинские верующие должны постепенно избавляться от "тоталитарных схем, где только один принимает решение, а не учитывается мнение более широкого круга епископата, общества, духовенства".

Протоиерей выразил надежду на то, что удастся развивать модель, "которая будет по-настоящему соборной".

"Как государство нуждается в демократии, так церковь нуждается соборности. В государстве существует гражданское общество, так и в церкви существуют институты, которые как раз и являются механизмами диалога и любви", - подытожил он.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.