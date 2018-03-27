Мировая практика. В Украине задумались о наказании за спам

В Украине могут начать штрафовать за спам на большие суммы

В Украине могут начать наказывать за рассылку спама на телефон и электронную почту.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Законопроект против спама в Раде

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать лиц, рассылающих сообщения, получать от заказчиков рассылки согласие потребителей на получение такой информации. Причем нарушителей будут наказывать штрафом в размере от 500 до 1000 прожиточных минимумов (сейчас прожиточный минимум равен 1700 гривням). Взимать деньги будут за организацию и умышленное распространение спама и за неполучение лицом, осуществляющим рассылку сообщений, или оператором согласия потребителя.

Среди причин регистрации такого законопроекта один из авторов, внефракционный народный депутат Борислав Береза ​​в эфире Радио НВ назвал раздражение большого количества украинцев спамом, а также регламентирование рассылки рекламных сообщений во многих цивилизованных странах. Получатель спама должен понимать, что кто-то незаконно приобрел его данные, поэтому операторов ждет ряд судебных исков, уверен Береза.

"Когда вы получаете спам, вы обращаетесь или к структуре, которая будет представлять ваши интересы, или еще к кому-то. И когда, например, 200-300 человек получат по 10 тысяч гривен от оператора телекоммуникационных услуг, то оператор следующий раз не будет предлагать вам спам, который вы не заказывали", - рассказал нардеп.

Как в мире борются со спамерами

Впервые незаконная рассылка с приглашением на презентацию была зафиксирована в США в мае 1978 года. В мире уже есть коалиции и организации, которые неустанно борются со спамом и спамерами. В Норвегии, США и других странах мира приняли специальные законы, которые дают возможность привлечь к юридической ответственности тех, кто рассылает спам.

Coalition Against Unsolicited Commercial E-Mail - это объединение, созданное против нежелательной e-mail-рассылки в 2007 году. В коалиции объединились филиалы по борьбе с e-mail-рассылкой из Канады и США.

Ее представители работают над созданием нормативно-правовой базы, защищающей от спама. Например, за нарушение закона спамерам и операторам могут угрожать крупные штрафы до $250 тысяч, а также арест.

В 2017 году в мире 65% электронных писем оказались спамом / Фото: geralt / pixabay.com

В США и Австралии есть специальный реестр Do not call, куда человек вносит свой номер и устанавливает запрет на все рассылки, которые происходят без его согласия. Также существуют определенные правила и кодексы, обязывающие получать у абонентов согласие перед тем, как отправлять сообщения с рекламой.

Основным постулатом, которым руководствуются компании в 50 странах мира, чтобы не нарушать закон, является то, что адресат должен сам захотеть подписаться на рассылку и подтвердить свое желание получать письма и дальше.

Комментарий Укртелекома

Засилье спама является фактически вопросом неэтичного использования персональных данных компанией, которая и рассылает сообщения. Оператор в этой цепи действует как канал передачи информации и не несет ответственности за содержание сообщения, которое он передает, заявил Радио НВ директор департамента по связям с общественностью Укртелекома Михаил Шуранов. Эта информация является тайной и защищена, ее проверять оператор не имеет права. Некоторые операторы предлагают такую ​​услугу как Black list, когда пользователь по своей инициативе блокирует получение информации от определенных номеров. Однако нужно прежде всего обращать внимание на те компании, которые рассылают спам потребителям, подчеркнул Шуранов.

"Если абонент, который передает информацию, нарушает ваш покой, направляет большое количество каких-то сообщений, ваше право обратиться к нему напрямую и запретить использовать ваши персональные данные для его рекламных кампаний. Если он отказывается, тогда обращаться надо уже в правоохранительные органы, но жаловаться не на оператора, а на эту компанию, которая является распространителем этой спам-информации", - заявил представитель Укртелекома.

По данным ежегодного исследования, в 2017 году в мире 65% электронных писем оказались спамом, а почти в каждом десятом таком сообщении нашли вредоносные программы с вирусами.