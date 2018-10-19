В Украине могут отменить прописку. Как регистрируют место проживания в Европе

Больше не нужно будет подавать справки о месте проживания или составе семьи

Упростить процедуру регистрации места жительства в Украине и ввести систему декларативной регистрации вместо института прописки - такой законопроект зарегистрирован в парламенте. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Новая система отменит дополнительные документы и справки. Она базируется на полном доверии гражданам со стороны государства.

Больше не надо подавать справки о месте жительства или составе семьи. Также согласно документу, никакого права на имущество и на квадратные метры, где зарегистрирован человек, он иметь не будет, рассказал один из авторов документа, представитель Блока Петра Порошенко Сергей Березенко.

Новая система отменит дополнительные документы и справки

Один из важных аспектов законопроекта - регистрация детей, когда по одному заявлению будут решать целый комплекс вопросов: проводить государственную регистрацию рождения ребенка, регистрировать место его обитания, назначать пособие при рождении, регистрировать ребенка в электронной системе здравоохранения, а также проводить ряд других формальных процедур.

Систему сегодня Березенко назвал "рудиментом советского общества".

"В той квартире, где вы регистрируетесь, я владелец, например. Если я это не согласовал, а вы зарегистрировались самостоятельно, предусмотрен штраф - 2000 грн. Каждый раз, когда вы зарегистрируетесь и это не будет подтверждено собственником помещения, то заплатите такой штраф", - рассказал Березенко.

Требование Европейского союза

Отмена прописки была одним из основных требований Европейского Союза для безвиза с Украиной. Еще в 2003 году Верховная Рада приняла закон, которым формально отменили прописку. Но на практике ее просто переименовали в "регистрацию места жительства" и установили, что для такой регистрации достаточно подать заявление без каких-либо подтверждающих документов.

Однако в украинских реалиях все оказалось гораздо сложнее. Такая прописка стала жизненно необходимой буквально во всех органах: в ЦИК - для определения списков избирателей, поставщикам коммунальных услуг - для начисления платы за отопление, военкомату - для осуществления воинского учета.

Последнюю попытку кардинально изменить ситуацию Рада сделала в 2016 году, когда полномочия по регистрации вернули местной власти. Эта услуга востребована в наше время, поскольку без штампа в паспорте гражданин автоматически становится бесправным.

Как регистрируют место жительства в мире

Такая регистрация на основании декларации работает в некоторых административных районах Соединенных Штатов, Нидерландов, Латвии, Эстонии, Финляндии, Литвы. В Европе вообще нет понятия прописка. В Германии вы просто сообщаете государству о месте фактического проживания. Это позволяет открыть в банке счет, получить налоговый номер и медицинскую страховку.

В 2003 году Рада отменила прописку, фактически просто переименовав ее на регистрацию места проживания

Во Франции, если вы арендуете квартиру, владелец может написать письмо о том, что вы живете у него и переведет на ваше имя счет за жилищно-коммунальные услуги. Этот счет может быть доказательством проживания по определенному адресу для банка, где вы захотите открыть счет.

Вместо прописки и регистраций в Европе есть понятие подтверждения фактического адреса, для чего могут быть использованы рукописное заявление владельца или счет. В Австралии человек сообщает государству о том, где он живет, чтобы иметь возможность голосовать.

В США есть свои особенности в разных штатах. Как правило, нет штрафов за отсутствие регистрации. Она не является причиной отказа в предоставлении административных услуг. То есть, если в постсоветском пространстве прописка и регистрация остается ограничительным инструментом, который используется для контроля человека или обогащения коррупционеров, то на Западе она служит техническим инструментом для комфортной жизни гражданина.

Отдельные случаи

Идея упростить систему прописки актуальна, подчеркнул юрист Ростислав Кравец. Однако он опасается, будет ли государство придерживаться взятых на себя обещаний. Ведь есть основания полагать, что начнутся штрафы и санкции за несвоевременную регистрацию места пребывания, что влечет отказ в получении медицинской помощи и социальных выплат.

На вопрос, не преследует ли власть цель легализовать теневых арендодателей жилья, юрист ответил, что есть множество способов избежать налогообложения доходов от сдачи в аренду жилья. К примеру, заключить договор займа.

Авторы инициативы настаивают на том, чтобы граждане подтверждали место жительства только в отдельных случаях, в частности, это будет касаться военнообязанных и должников.