В Украине могут запретить использование салютов и петард 7 июня, 19:50 Цей матеріал також доступний українською Салют (Фото:Vlad Panov via Unsplash)

В Верховную Раду внесли законопроект о запрете продаж и использования салютов и петард. Накануне президент Владимир Зеленский поручил рассмотреть запрет фейерверков на время войны, однако депутаты считают, что запрет будет актуален и после войны.

Законопроект № 7438 зарегистрировали в парламенте 6 июня.

Авторы документа указывают, что звуки и свет от пиротехники вредят психологическому здоровью людей во время войны, поскольку такие звуки подобны взрывам. Депутаты считают, что контроль и ограничение использования пиротехники останутся актуальными и после войны.

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«У большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий», — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, они хотят запретить использование любых фейерверков, в частности салютов и петард, и проведение любых мероприятий с использованием пиротехники и взрывчатых веществ. Исключение предлагают сделать:

для сценической пиротехники Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих низкий уровень опасности и уровень шума не превышает 60 децибел;

для использования пиротехники ВСУ, Нацполицией, спасателями в соответствии с законодательством Украины.

Также запрещается продажа всех фейерверков, в том числе с уровнем шума до 60 децибелов.

Законопроект был передан на рассмотрение в профильный комитет. Затем документ будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Накануне президент Владимир Зеленский направил Кабинету Министров просьбу рассмотреть вопрос запрета петард, фейерверков и других пиротехнических изделий на время военного положения.

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