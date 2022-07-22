В Украине могут ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта — Верещук

22 июля, 23:55
Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что сегодня на закрытом межведомственном совещании обсуждался вопрос о введении уголовной ответственности за получение российского паспорта.

По ее словам, это больше политический, а не юридический вопрос.

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«Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой? В том числе, за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов. Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови», — написала она в своем Telegram.

Видео дня

В настоящее время идет работа над соответствующим законопроектом. Дискуссии еще впереди.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Паспорт Российский паспорт Ирина Верещук Война России против Украины

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