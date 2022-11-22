Есть альтернатива. В Украине могут отменить ВНО-2023 из-за военного положения — Минобразования 22 ноября, 20:55 Экзамен (Фото:F1Digitals / pixabay)

В Министерстве образования и науки Украины хотят отказаться от проведения внешнего независимого оценивания в 2023 году.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

«Безопасная составляющая и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате», — отметил Шкарлет.

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Также, по его словам, невозможно охватить тестированием потенциальных поступающих в украинские вузы, временно находящиеся за границей.

В Минобразования рассматривается как альтернатива национальный мультипредметный тест (НМТ). Тестовые задания составят согласно программам ВНО по соответствующим предметам.

По плану в 2023 НМТ будет содержать обязательный и дополнительный блоки.

Обязательный блок будет состоять из четырех предметов — украинского языка, математики, истории Украины и иностранного языка (по выбору поступающим предложат английский, французский, немецкий и испанский языки).

В течение 90 минут абитуриенты будут выполнять задания по украинскому языку и математике, а после короткого перерыва еще 90 минут будут работать над тестом по истории Украины и иностранному языку.

На другой день поступающие составят дополнительный блок теста по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку. Для выполнения задания по дополнительным предметам дадут 75 минут.

Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте начнется в апреле. Само же тестирование пройдет в июне-июле 2023 года.

Сергей Шкарлет напомнил, что изменить формат проведения вступительных экзаменов возможно только после принятия Верховной Радой соответствующего закона.