Есть альтернатива. В Украине могут отменить ВНО-2023 из-за военного положения — Минобразования

22 ноября, 20:55
Поделиться:
Экзамен (Фото:F1Digitals / pixabay)

Экзамен (Фото:F1Digitals / pixabay)

В Министерстве образования и науки Украины хотят отказаться от проведения внешнего независимого оценивания в 2023 году.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

«Безопасная составляющая и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате», — отметил Шкарлет.

Видео дня

Также, по его словам, невозможно охватить тестированием потенциальных поступающих в украинские вузы, временно находящиеся за границей.

В Минобразования рассматривается как альтернатива национальный мультипредметный тест (НМТ). Тестовые задания составят согласно программам ВНО по соответствующим предметам.

По плану в 2023 НМТ будет содержать обязательный и дополнительный блоки.

Читайте также:

Тестирование будет проходить в специально оборудованных компьютерных классах учебных заведений (Фото:fancycrave1 / pixabay.com) ВНО военного времени: что нужно знать о Национальном мультипредметном тесте

Обязательный блок будет состоять из четырех предметов — украинского языка, математики, истории Украины и иностранного языка (по выбору поступающим предложат английский, французский, немецкий и испанский языки).

В течение 90 минут абитуриенты будут выполнять задания по украинскому языку и математике, а после короткого перерыва еще 90 минут будут работать над тестом по истории Украины и иностранному языку.

На другой день поступающие составят дополнительный блок теста по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку. Для выполнения задания по дополнительным предметам дадут 75 минут.

Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте начнется в апреле. Само же тестирование пройдет в июне-июле 2023 года.

Сергей Шкарлет напомнил, что изменить формат проведения вступительных экзаменов возможно только после принятия Верховной Радой соответствующего закона.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Тестирование Минобразования Внешнее независимое оценивание — ВНО

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X