В Украине за взятку осудили мэра к 6,5 годам тюрьмы

Суд рассматривал дело мэра-коррупционера с ноября 2015 года

Суд признал виновным и приговорил к 6,5 годам тюрьмы мэра одного из городов во Львовской области и его сообщника после того, как их задержали во время получения 18 тысяч гривен взятки.

Второй обвиняемый - юрисконсульт горсовета. Вместе со своим руководителем они "помогали" с арендой коммунального имущества с последующим первоочередным правом его выкупа.

Об этом рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Взятку они получили за предоставление в аренду офиса и снижение стоимости аренды, а также за возможность последующего выкупа этой недвижимости.

Задерживали обоих на выходе из помещения городского совета.

Помощнику суд назначил 5,5 лет лишения свободы.

Дело на основании собранных доказательств было направлено в суд в ноябре 2015 года.

Ранее НАБУ назвало любимые страны украинских топ-коррупционеров.

Напомним, 12 декабря во Львовской области задержали мэра одного из городов при попытке дать полицейскому $2 тысяч взятки