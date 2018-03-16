В Украине за взятку осудили мэра к 6,5 годам тюрьмы

Суд признал виновным и приговорил к 6,5 годам тюрьмы мэра одного из городов во Львовской области и его сообщника после того, как их задержали во время получения 18 тысяч гривен взятки.
Второй обвиняемый - юрисконсульт горсовета. Вместе со своим руководителем они "помогали" с арендой коммунального имущества с последующим первоочередным правом его выкупа.
Об этом рассказали в отделе коммуникации областной полиции.
Взятку они получили за предоставление в аренду офиса и снижение стоимости аренды, а также за возможность последующего выкупа этой недвижимости.
Задерживали обоих на выходе из помещения городского совета.
Помощнику суд назначил 5,5 лет лишения свободы.
Дело на основании собранных доказательств было направлено в суд в ноябре 2015 года.
Ранее НАБУ назвало любимые страны украинских топ-коррупционеров.
Напомним, 12 декабря во Львовской области задержали мэра одного из городов при попытке дать полицейскому $2 тысяч взятки
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