В Украине масштабная воздушная тревога. В Днепре и Запорожье сообщают о взрывах (обновлено) 28 июля, 20:51 Ракета (Фото:Повітряне командування Схід)

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Командование Воздушных сил предупреждает об активности потенциального носителя ракет Кинжал.

Обновлено 21:15 В Украине начали давать отбои. Нардеп Александр Бакумов сообщил, что Россия ударила по многоэтажке в Днепре.

«Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован слет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка», — говорится в сообщении воздушных сил в Telegram.

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Также СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Запорожье.

Фото: Карта воздушных тревог

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально прокомментировал взрыв в городе. «П@дары», пишет он. Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак призвал днепрян сохранять информационную тишину и оставаться в укрытиях.

О взрывах в Запорожье сообщают корреспонденты Суспільного.