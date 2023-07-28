В Украине масштабная воздушная тревога. В Днепре и Запорожье сообщают о взрывах (обновлено)
Ракета (Фото:Повітряне командування Схід)
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Командование Воздушных сил предупреждает об активности потенциального носителя ракет Кинжал.
Обновлено 21:15 В Украине начали давать отбои. Нардеп Александр Бакумов сообщил, что Россия ударила по многоэтажке в Днепре.
«Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован слет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка», — говорится в сообщении воздушных сил в Telegram.
Также СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Запорожье.
Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально прокомментировал взрыв в городе. «П@дары», пишет он. Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак призвал днепрян сохранять информационную тишину и оставаться в укрытиях.
О взрывах в Запорожье сообщают корреспонденты Суспільного.