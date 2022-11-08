«Стреляю хорошо, в отпуск не хочу». В Украине ликвидирован оккупант, ставший мемом после интервью пропагандистам

8 ноября, 09:42
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Алексей Хомяков, был ликвидирован в результате удара РСЗО HIMARS (Фото:t.me/AFUStratCom)

Алексей Хомяков, был ликвидирован в результате удара РСЗО HIMARS (Фото:t.me/AFUStratCom)

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который стал в соцсетях мемом после интервью кремлевской пропаганде, в котором рассказывал о своей мотивации.

Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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Речь идет о сержанте 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ Алексее Хомякове, участвовавшем в провальном наступлении в Киевской области весной 2022 года.

Видео дня

Широкую известность этот военный преступник получил благодаря видео, в котором он хвастается своим боевым настроем.

«Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ», — утверждал Хомяков.

https://twitter.com/Torsi_3/status/1575199810608844800

Впрочем, то ли Хомяков родину недостаточно любил, то ли десантником оказался не таким уж славным, но пережить вторжение в Украину ему так и не удалось.

Согласно имеющимся данным, еще в сентябре он был уничтожен в результате удара РСЗО HIMARS по одному из складов российских захватчиков.

«Хаймарсу все равно насколько „хорошо“ ты стреляешь, главное, чтобы стоял поближе к складу…», — отметили в ВСУ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Мемы Война России против Украины РСЗО HIMARS

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