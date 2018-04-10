В Украине ликвидировали восемь казино, организованных группой россиян

Двум участникам схемы в полиции уже объявили о подозрении

Специалисты киберполиции установили и заблокировали деятельность онлайн-казино, организованных группой граждан России.

На сайте Национальной полиции также указан перечень ликвидированных ресурсов:

http//eldoradoclub.com

http//vulkanclub.com

http//24vulkan.com

http//slotvulkanclub.com

http//estcasino.com

http//greencasino.com

http//anonymcasino.com

http//pharaonclub.com

Оперативники киберполиции установили, что в течение 2010-2012 годов россияне организовали на территории РФ бизнес по предоставлению игровых услуг "в онлайне". Однако впоследствии они бежали из России в Украину из-за уголовного преследования правоохранителей за организацию запрещенного бизнеса. В 2013 году они уже в Украине организовали аналогичный бизнес. Некоторые из них впоследствии оформили гражданство Украины. Законность получения украинских паспортов также будет проверяться.

Для анонимности клиентам предлагалось использовать специальные программы по замене IP-адреса.

"Вместе с тем, схема ввода-вывода денег во время игры была построена только с использованием российских банковских учреждений и платежных систем", - говорится в сообщении.

Полицейским также удалось установить местонахождение офиса фигурантов дела. Всего правоохранители провели 15 обысков и изъяли более 100 компьютеров.

В структуре работало около 80 человек. Среди них - ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники колл-центра, бухгалтерии и др..

Двум из них уже объявили о подозрении по факту организации и проведения азартных игр.

В Дарницкий районный суд Киева направлены ходатайства об избрании им меры пресечения. Прокуратура намерена требовать залог в 1 миллион гривен.

Следствие по делу продолжается.

Ранее НВ сообщало, что полиция обнаружила подпольное казино во Львовской области.