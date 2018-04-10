В Украине ликвидировали восемь казино, организованных группой россиян

Специалисты киберполиции установили и заблокировали деятельность онлайн-казино, организованных группой граждан России.
На сайте Национальной полиции также указан перечень ликвидированных ресурсов:
- http//eldoradoclub.com
- http//vulkanclub.com
- http//24vulkan.com
- http//slotvulkanclub.com
- http//estcasino.com
- http//greencasino.com
- http//anonymcasino.com
- http//pharaonclub.com
Оперативники киберполиции установили, что в течение 2010-2012 годов россияне организовали на территории РФ бизнес по предоставлению игровых услуг "в онлайне". Однако впоследствии они бежали из России в Украину из-за уголовного преследования правоохранителей за организацию запрещенного бизнеса. В 2013 году они уже в Украине организовали аналогичный бизнес. Некоторые из них впоследствии оформили гражданство Украины. Законность получения украинских паспортов также будет проверяться.
Для анонимности клиентам предлагалось использовать специальные программы по замене IP-адреса.
"Вместе с тем, схема ввода-вывода денег во время игры была построена только с использованием российских банковских учреждений и платежных систем", - говорится в сообщении.
Полицейским также удалось установить местонахождение офиса фигурантов дела. Всего правоохранители провели 15 обысков и изъяли более 100 компьютеров.
В структуре работало около 80 человек. Среди них - ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники колл-центра, бухгалтерии и др..
Двум из них уже объявили о подозрении по факту организации и проведения азартных игр.
В Дарницкий районный суд Киева направлены ходатайства об избрании им меры пресечения. Прокуратура намерена требовать залог в 1 миллион гривен.
Следствие по делу продолжается.
Ранее НВ сообщало, что полиция обнаружила подпольное казино во Львовской области.
Комментарии
Правила комментирования