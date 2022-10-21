Генштаб о потерях РФ: в Украине ликвидировали почти 67 тысяч оккупантов
Количество ликвидированных в Украине военных РФ приближается к 67 тысячам (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 100 оккупантов. Всего с 24 февраля потери РФ в Украине составили около 66750 военных.
Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава — около 66750 (+100) человек ликвидировано,
- танков — 2573 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 5258 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 1648 (+2) ед,
- РСЗО — 372 (+0) ед,
- средства ПВО — 189 (+0) ед,
- самолетов — 269 (+0) ед,
- вертолетов — 243 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1325 (+14),
- крылатые ракеты — 329 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4006 (+1) ед,
- специальная техника / special equipment — 147 (+0).
Данные уточняются.