Генштаб о потерях РФ: в Украине ликвидировали почти 67 тысяч оккупантов

21 октября, 09:02
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Количество ликвидированных в Украине военных РФ приближается к 67 тысячам (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Количество ликвидированных в Украине военных РФ приближается к 67 тысячам (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 100 оккупантов. Всего с 24 февраля потери РФ в Украине составили около 66750 военных.

Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

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  • личного состава — около 66750 (+100) человек ликвидировано,
  • танков — 2573 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 5258 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 1648 (+2) ед,
  • РСЗО — 372 (+0) ед,
  • средства ПВО — 189 (+0) ед,
  • самолетов — 269 (+0) ед,
  • вертолетов — 243 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1325 (+14),
  • крылатые ракеты — 329 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4006 (+1) ед,
  • специальная техника / special equipment — 147 (+0).

Видео дня

Данные уточняются.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины

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