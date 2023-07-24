В Украине ликвидировали российского полковника Вашунина

24 июля, 20:22
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Евгений Вашунин (Фото:Минобороны РФ)

Евгений Вашунин (Фото:Минобороны РФ)

Силы обороны ликвидировали командующего Ленинградским полком полковника Евгения Вашунина.

Об этом заявил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, сообщает российский Telegram-канал Baza.

Вашунин руководил полком, сформированным по большей части из петербургских мобилизованных.

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Бельский рассказал, что полковник был смертельно ранен, когда пошел на помощь отряду Шторм, оказавшемуся в окружении.

«В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался», — заявил спикер.

Официально украинская сторона не комментировала ликвидацию Вашунина.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Полковник Война России против Украины

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