В Украине ликвидировали российского полковника Вашунина
Евгений Вашунин (Фото:Минобороны РФ)
Силы обороны ликвидировали командующего Ленинградским полком полковника Евгения Вашунина.
Об этом заявил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, сообщает российский Telegram-канал Baza.
Вашунин руководил полком, сформированным по большей части из петербургских мобилизованных.
Бельский рассказал, что полковник был смертельно ранен, когда пошел на помощь отряду Шторм, оказавшемуся в окружении.
«В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался», — заявил спикер.
Официально украинская сторона не комментировала ликвидацию Вашунина.