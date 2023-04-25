В Украине ликвидировали российского депутата-коммуниста, который воевал в ЧВК Вагнера

25 апреля, 23:56
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Дмитрий Иванов (Фото:Дмитрий Иванов via Сибирь.Реалии)

Дмитрий Иванов (Фото:Дмитрий Иванов via Сибирь.Реалии)

В Украине был убит российский депутат от Коммунистической партии Дмитрий Иванов, который находился в рядах «вагнеровцев».

Об этом сообщил глава российской Республики Хакасия Валентин Коновалов.

Иванов был депутатом парламента Хакасии от КПРФ, его избрали в 2018 году.

Коновалов утверждает, что депутат якобы добровольно отправился на войну против Украины в феврале 2023 года и служил в ЧВК Вагнера.

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По словам губернатора, ликвидировали Иванова «при исполнении воинского долга», но больших деталей он не раскрывает.

Это не первая смерть российского депутата на войне, однако Иванов был первым из депутатов и чиновников, кто ушел воевать в составе ЧВК Вагнер. В октябре прошлого года в Украине ликвидировали депутата из Новосибирской области Дмитрия Шмакова.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия КПРФ Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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