В Украине ликвидировали российского депутата-коммуниста, который воевал в ЧВК Вагнера 25 апреля, 23:56 Дмитрий Иванов (Фото:Дмитрий Иванов via Сибирь.Реалии)

В Украине был убит российский депутат от Коммунистической партии Дмитрий Иванов, который находился в рядах «вагнеровцев».

Об этом сообщил глава российской Республики Хакасия Валентин Коновалов.

Иванов был депутатом парламента Хакасии от КПРФ, его избрали в 2018 году.

Коновалов утверждает, что депутат якобы добровольно отправился на войну против Украины в феврале 2023 года и служил в ЧВК Вагнера.

Видео дня

По словам губернатора, ликвидировали Иванова «при исполнении воинского долга», но больших деталей он не раскрывает.

Это не первая смерть российского депутата на войне, однако Иванов был первым из депутатов и чиновников, кто ушел воевать в составе ЧВК Вагнер. В октябре прошлого года в Украине ликвидировали депутата из Новосибирской области Дмитрия Шмакова.

