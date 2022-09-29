В Украине ликвидировали командира «вагнеровцев» 29 сентября, 17:16 Алексей Нагин (Фото:via InformNapalm / Telegram)

В Украине ликвидирован командир ЧВК Вагнера 41-летний Алексей Нагин, сообщает InformNapalm.

Как пишут в Telegram-канале, ссылаясь на ряд информационных ресурсов, 20 сентября возле Бахмута был убит 41-летний командир штурмового отряда ЧВК Вагнера Алексей Нагин, по прозвищу Терек.

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Нагин, по данным InformNapalm, являлся «ветераном» боевых действий в Чечне, Грузии, на Донбассе, в Сирии и Ливии.

За свои «заслуги» был награжден тремя орденами мужества, платиновой звездой героя ЧВК Вагнера, медалями За отвагу и За защиту Крыма. Также Нагин «удостоен» звания героя России, а также так называемых «ДНР» и «ЛНР».

По информации Пентагона, российские наемники из ЧВК Вагнера начали отказываться воевать в Украине на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

14 сентября в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек, похожий на Пригожина, рассказывает заключенным одной из мордовских колоний о ЧВК Вагнера и предлагает им отправиться на войну в Украине.

По данным ресурса Вот Так, Пригожин завербовал уже около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнер/Лига.