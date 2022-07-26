Высокоточный удар. ВСУ с помощью HIMARS ликвидировали двух лучших пилотов Путина — Daily Mail

26 июля, 23:11
Анатолий Стасюкевич (слева) и Максим Потемин (справа) (Фото:Коллаж НВ)

Анатолий Стасюкевич (слева) и Максим Потемин (справа) (Фото:Коллаж НВ)

Двое лучших пилотов российского диктатора Владимира Путина были убиты ракетой HIMARS в Украине, сообщает Daily Mail.

Так, 41-летний оккупант Максим Потемин, летчик в звании подполковника, погиб в результате обстрела его колонны высокоточной реактивной артиллерией в Донецке 8 июля.

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Считается, что в результате того же нападения погиб 54-летний полковник Анатолий Стасюкевич, также летчик.

О гибели офицеров было известно ранее, но то, что они были убиты HIMARS, стало известно только на выходных отцу Потемина — Алексею.

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Потемин, председатель Волгоградской областной федерации парашютного спорта, заявил местным СМИ: «Автомобиль моего сына был взорван ракетой HIMARS».

42-летний подполковник Сергей Михайлов, командовавший мотострелковым батальоном, также был убит на Украине, но умер отдельно от Потемина и Стасюкевича.

Стасюкевич, начальник штаба 1-й гвардейской Барановичской Краснознаменной смешанной авиационной дивизии, был военным летчиком в третьем поколении.

Летал в той же части, что и Потемин, которая базировалась в Крымске Краснодарского края.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo

Смерть этой троицы — лишь очередная гибель российской военной элиты, вызванная HIMARS — высокоточной реактивной артиллерийской системой, переданной Украине США и прибывшей на поле боя около месяца назад.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Пилоты Война России против Украины РСЗО HIMARS

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