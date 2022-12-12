«Показали все тропы». Янтарокопатели во время войны стали партизанами — глава Ровенской ОВА

12 декабря, 15:35
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В июне 2021 года СБУ изъяла янтаря на 30 млн гривен (Фото:СБУ)

В июне 2021 года СБУ изъяла янтаря на 30 млн гривен (Фото:СБУ)

Копатели янтаря помогали военным в Ровенской области в начале войны, заявил глава ОВА Виталий Коваль.

В интервью Украинской правде он подчеркнул, что по факту они стали партизанами.

«В этой ситуации, как ни странно, они были первыми помощниками всех военных. Они все тропы показали. Это готовые партизаны, которые стали неравнодушными гражданами», — заявил он.

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Коваль также рассказал, что белорусы постоянно приезжали в область за закупками на выходные.

Например, 40% пассажиров аэропорта Ровно до пандемии COVID-19 были белорусы.

Как говорит Коваль, у них «был пакет выходного дня: Макдональдс, закупки, ресторан — они здесь дышали свободой».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Партизаны Ровенская область Янтарь Виталий Коваль Война России против Украины

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