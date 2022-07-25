Количество производств из-за уклона от призыва значительно сократилось — Опендатабот 25 июля, 19:40 Украинский военнослужащий (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

В июне 2022 года количество уголовных производств, открытых правоохранителями из-за уклонения украинцев от призыва, уменьшилось до четырех дел.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры Украины.

«Количество зарегистрированных производств из-за уклонения от призыва существенно уменьшилось в июне — за месяц было учтено только четыре новых производства», — говорится в сообщении.

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Как отмечают аналитики, в течение первых месяцев войны в Украине, в среднем, ежемесячно открывалось 198 новых уголовных производств за уклон от мобилизации. При этом всего за первые шесть месяцев 2022-го правоохранители зарегистрировали 500 таких производств, что почти в четыре раза меньше, чем за соответствующий период 2015 года (1908 дел).

Кроме того, за первую половину 2022 года было зарегистрировано 2630 производств из-за военных, которые покидали место службы без разрешения. Среди них 1330 производств правоохранители открыли из-за статьи 407 Уголовного кодекса Украины (за самовольное оставление воинской части или места службы), еще 1300 дел — по статье 408 УКУ (дезертирство). В то же время за соответствующий период 2015 года в общей сложности было учтено 2700 таких производств — 2336 по статье 407 и 364 по статье 408 УКУ.

«Интересно, что количество дел за самовольное оставление места службы сократилось почти вдвое (на 43%). Зато количество производств за дезертирство увеличилось в 3,5 раза», — подчеркнули в Опендатаботе.

По данным платформы, основной пик дезертирства пришелся на март — первый месяц войны. В последующие месяцы количество производств снизилось в среднем вдвое по сравнению с мартом.

«Также за первое полугодие 2022 года вдвое увеличилось количество производств по статье 409 (Уклонение от военной службы путем самоувечья или другим способом) по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (109 против 57)», — отметили аналитики.

В сообщении также отмечается, что до момента полномасштабного вторжения РФ украинцы, стремившиеся уклониться от несения военной службы через мобилизацию, попадали в поле зрения правоохранителей по нескольким статьям: уклонение от призыва по мобилизации (ст. 336 УКУ), самовольное уход от воинской части или места службы (ст. 407 УКУ) и дезертирство (ст. 408 УКУ).

25 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проблем с мобилизацией нет.



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