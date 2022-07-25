Количество производств из-за уклона от призыва значительно сократилось — Опендатабот

25 июля, 19:40
Украинский военнослужащий (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

В июне 2022 года количество уголовных производств, открытых правоохранителями из-за уклонения украинцев от призыва, уменьшилось до четырех дел.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры Украины.

«Количество зарегистрированных производств из-за уклонения от призыва существенно уменьшилось в июне — за месяц было учтено только четыре новых производства», — говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечают аналитики, в течение первых месяцев войны в Украине, в среднем, ежемесячно открывалось 198 новых уголовных производств за уклон от мобилизации. При этом всего за первые шесть месяцев 2022-го правоохранители зарегистрировали 500 таких производств, что почти в четыре раза меньше, чем за соответствующий период 2015 года (1908 дел).

Читайте также:

Загороднюк полагает, что Россия с августа начнет пропаганду прекращения огня (Фото:Андрей Загороднюк / Facebook) «Исторический шанс Украины». У ВСУ есть шансы освободить Херсон, а Россия с августа начнет пропаганду прекращения огня — интервью с Загороднюком

Кроме того, за первую половину 2022 года было зарегистрировано 2630 производств из-за военных, которые покидали место службы без разрешения. Среди них 1330 производств правоохранители открыли из-за статьи 407 Уголовного кодекса Украины (за самовольное оставление воинской части или места службы), еще 1300 дел — по статье 408 УКУ (дезертирство). В то же время за соответствующий период 2015 года в общей сложности было учтено 2700 таких производств — 2336 по статье 407 и 364 по статье 408 УКУ.

«Интересно, что количество дел за самовольное оставление места службы сократилось почти вдвое (на 43%). Зато количество производств за дезертирство увеличилось в 3,5 раза», — подчеркнули в Опендатаботе.

https://www.youtube.com/watch?v=8HIl95CuHN4

По данным платформы, основной пик дезертирства пришелся на март — первый месяц войны. В последующие месяцы количество производств снизилось в среднем вдвое по сравнению с мартом.

«Также за первое полугодие 2022 года вдвое увеличилось количество производств по статье 409 (Уклонение от военной службы путем самоувечья или другим способом) по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (109 против 57)», — отметили аналитики.

В сообщении также отмечается, что до момента полномасштабного вторжения РФ украинцы, стремившиеся уклониться от несения военной службы через мобилизацию, попадали в поле зрения правоохранителей по нескольким статьям: уклонение от призыва по мобилизации (ст. 336 УКУ), самовольное уход от воинской части или места службы (ст. 407 УКУ) и дезертирство (ст. 408 УКУ).

25 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проблем с мобилизацией нет.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призыв Дезертирство Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ось зла: Заместитель главы АП Сергей Кириенко по поручению российского президента Владимира Путина курирует «восстановлением» Донбасса (Фото:Коллаж НВ)
Золотое днище /
Кто из чиновников РФ и как зарабатывает на «восстановлении» оккупированного Донбасса
25 июля, 19:01
События
По словам винодела Роберта Гулиева, одна из наиболее сложных задач сегодня — доставить и реализовать продукцию (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Антистресс для тыла /
Винодел Гулиев — об отечественном виноделии и предпочтениях украинцев во время войны. Интервью НВ
25 июля, 09:17
Люди
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

24 июля, 23:20
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X