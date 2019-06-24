Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Елена Сотник
Зачем России возвращаться в ПАСЕ?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Массовое «минирование»: МВД изменит порядок реагирования на вызовы

Сегодня, 17:13
816
Цей матеріал також доступний українською
Массовое «минирование»: МВД изменит порядок реагирования на вызовы - фото

Нацполиция

Иллюстративное фото

Министерство внутренних дел Украины в связи с ростом числа ложных вызовов о минировании объектов намерено изменить порядок реагирования на такие сообщения.

Об этом LB.ua сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«В силу массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения», — заявил он.

Читайте также:
 Количество сообщений о минировании выросло в 2,5 раза

Шевченко подчеркнул, что МВС будет инициировать ужесточение уголовной ответственности за ложные сообщения. В частности, могут увеличить срок лишения свободы, а также ввести конфискацию имущества.

Представитель МВС добавил, что в большинстве случаев вызовы о ложном минировании поступают от ботов с территории России и оккупированных районов Донбасса.

Напомним, что в последнее время по всей Украине участились случаи «минирования» супермаркетов, ТРЦ, учебных заведений и больниц.

Теги:   МВД Украины Минирование

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Финансы

Сегодня, 11:21

img
НБУ пересмотрел методику определения системно важных банков
События

Сегодня, 17:47

img
За полгода убиты 50 детей. Полиция просит Раду ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних
События

Сегодня, 13:45

img
Нанес 30 ударов ножом: прокуратура сообщила о подозрении убийце 9-летнего мальчика в Киеве

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
36662
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
16027
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
15492

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин