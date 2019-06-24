Массовое «минирование»: МВД изменит порядок реагирования на вызовы Сегодня, 17:13 816 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Иллюстративное фото Нацполиция

Министерство внутренних дел Украины в связи с ростом числа ложных вызовов о минировании объектов намерено изменить порядок реагирования на такие сообщения.

Об этом LB.ua сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«В силу массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения», — заявил он.

Шевченко подчеркнул, что МВС будет инициировать ужесточение уголовной ответственности за ложные сообщения. В частности, могут увеличить срок лишения свободы, а также ввести конфискацию имущества.

Представитель МВС добавил, что в большинстве случаев вызовы о ложном минировании поступают от ботов с территории России и оккупированных районов Донбасса.

Напомним, что в последнее время по всей Украине участились случаи «минирования» супермаркетов, ТРЦ, учебных заведений и больниц.