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В Украине изменили правила регистрации транспортных средств

Сегодня, 12:01
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В Украине упростили регистрацию транспортных средств

Фото: pixabay.com

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, нововведения касаются установки газобаллонного оборудования и выдачи временного регистрационного талона.

Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не предусматривать обязательный экспертный осмотр.

Кроме того, осмотр не нужно проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

Теперь эти услуги после регистрации в электронной очереди будут проходить исключительно у администратора сервисного центра, без необходимости идти на экспертный осмотр.

Теги:   Автомобили Регистрация МВД Украины

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В Украине изменили правила регистрации транспортных средств

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