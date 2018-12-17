В Украине изменили правила регистрации транспортных средств Сегодня, 12:01 355 Цей матеріал також доступний українською В Украине упростили регистрацию транспортных средств Фото: pixabay.com

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, нововведения касаются установки газобаллонного оборудования и выдачи временного регистрационного талона.

Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не предусматривать обязательный экспертный осмотр.

Кроме того, осмотр не нужно проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

Теперь эти услуги после регистрации в электронной очереди будут проходить исключительно у администратора сервисного центра, без необходимости идти на экспертный осмотр.