В Украине из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов
Сегодня, 08:46
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В результате сильного ветра с грозой в пяти областях Украины обесточены 69 населенных пунктов.
Это произошло в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
В Житомирской области обесточены 44 населенных пункта, в Киевской — 11, Сумской — 5, Кировоградской — 5 и Черкасской — 4.
Сейчас бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение населенных пунктов.