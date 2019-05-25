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В Украине из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов

Сегодня, 08:46
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В Украине из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов - фото

Isotelus/Flickr

Иллюстративное фото

В результате сильного ветра с грозой в пяти областях Украины обесточены 69 населенных пунктов.

Это произошло в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Житомирской области обесточены 44 населенных пункта, в Киевской — 11, Сумской — 5, Кировоградской — 5 и Черкасской — 4.

Сейчас бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение населенных пунктов.

Теги:   Ветер ГСЧС

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