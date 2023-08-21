В Украине может появиться военная полиция: что известно 21 августа, 09:40 Целью военной полиции будет поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ (Фото:Минобороны/Facebook)

В Украине хотят создать военную полицию, которая будет действовать при Минобороны.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующий законопроект разрабатывают при участии Главного управления военной юстиции Минобороны.

На базе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности работает рабочая группа. Ее задачами является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция.

Видео дня

Военная полиция будет военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны.

Новы орган создадут на основе Военной службы правопорядка в ВСУ.

К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений, в частности, в зонах боевых действий.

Среди основных задач военной полиции будет:

правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов

оперативно-розыскная деятельность

специальная превенция в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта

обеспечение правопорядка и военной дисциплины в ВСУ и ГССТ

защита прав военнослужащих

защита государственного имущества

исполнение наказаний

Целью военной операции — поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ и Минобороны

При создании нового органа также предполагается достижение совместимости с соответствующими структурами государств-членов НАТО.

На данный момент законопроект проходит процедуру согласования.

Президент Владимир Зеленский еще в 2019 году заявлял, что в структуре Минобороны должна быть создана военная полиция и внедрена система управления силами обороны по стандартам НАТО.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Минобороны анонсировали подачу в парламент законопроекта, это планировали сделать до 22 февраля.

