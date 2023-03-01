В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов
Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) появился ряд новых задач, продиктованных войной.
Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.
Она также подчеркнула, что были рассмотрены жалобы, которые поступают от граждан.
«Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) обеспечивают важный участок обороноспособности государства. Поэтому сегодня на совещании обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь. Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны.
В частности, относительно:
- нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП;
- усовершенствования процедуры заключения контракта на службу;
- цифровизации работы ТЦК СП;
- соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;
- работы ТЦК СП с родственниками погибших и пропавших без вести.
В Украине военное положение и мобилизацию продлили до конца мая 2023 года. Повестки выдают всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.