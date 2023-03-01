В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

1 марта, 22:30
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Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) появился ряд новых задач, продиктованных войной.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Она также подчеркнула, что были рассмотрены жалобы, которые поступают от граждан.

«Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) обеспечивают важный участок обороноспособности государства. Поэтому сегодня на совещании обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь. Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на совещании отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны.

В частности, относительно:

  • нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП;
  • усовершенствования процедуры заключения контракта на службу;
  • цифровизации работы ТЦК СП;
  • соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;
  • работы ТЦК СП с родственниками погибших и пропавших без вести.

В Украине военное положение и мобилизацию продлили до конца мая 2023 года. Повестки выдают всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Военкомат Военкоматы Война России против Украины

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