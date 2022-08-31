Ждали денег от Медведчука и звонили Суркову. СБУ передала в суд дело организаторов неудавшегося переворота 31 августа, 18:46 СБУ передала в суд дело организаторов неудавшегося переворота в Украине, которые работали на российские спецслужбы (Фото:СБУ)

В суд передали обвинительный акт в отношении двух человек, которых подозревают в организации силового переворота в координации со спецслужбами страны-агрессора России. Об этом сообщает СБУ в среду, 31 августа.

Контрразведка СБУ разоблачила организаторов переворота в начала полномасштабного вторжения России в Украину. По данным следствия, они работали с россиянами и некоторыми членами ОО Украинский выбор народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука. В 2019 году подозреваемые общались с приемной Владислава Суркова, который тогда был помощником российского диктатора Владимира Путина.



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В СБУ заявили, что во время оккупации Крыма и вторжения России в Донецкую и Луганскую области подозреваемые сотрудничали с проектами Медведчука и «обсуждали планы создания союзного государства России, Беларуси и Украины», но не дождались от политика финансирования и «начали действовать отдельно». Деньги им пообещал представитель России со связями в спецслужбах и правительстве страны-агрессора.

По информации СБУ, фигуранты дела спланировали проведение так называемого Национального собрания (смета его проведения — 9,7 млн долларов), в ходе которого их приспешники и участники подконтрольных организаций должны были из Киева объявить об отстранении президента, роспуске парламента и правительства. Один из соучастников, пойманный при попытке вербовать представителей силовых структур, уже осужден.

«К моменту начала полномасштабного вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования. Вероятной причиной является хищение средств, выделенных на подрывную деятельность в Украине, с которым связан ряд громких отставок в российском правительстве и силовых структурах», — добавили в СБУ.

Следствие установило, что во время боев под Киевом организаторы решили изменить план «переворота» на создание так называемых «народных республик» в западных областях, так как не сомневались в быстром захвате востока, севера и юга Украины. При обыске у них нашли сметы, списки участников фейковых структур, которые планировалось создать, манифесты и списки необходимого оружия и техники.

Организаторы переворота подозреваются в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата госвласти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).

В мае СБУ сообщила о задержании одного из лидеров Украинского выбора, который занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине и сотрудничал с российскими спецслужбами.

В марте советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал Радио НВ, что Кремль потратил огромные суммы на структуры Виктора Медведчука, которые должны были готовить украинские города к полномасштабному российскому вторжению, назначать «народных губернаторов» и так далее. Политик сейчас находится под стражей — его задержали 12 апреля, когда тот, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

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