Глава МВД Украины рассказал, как в Украине уменьшается антисемитизм 16 февраля, 16:26 В год войны было зарегистрировано 12 производств, связанных с проявлениями антисемитизма, сообщил Игорь Клименко (Фото:Kyiv Jewish Forum)

За последние три года число производств относительно проявлений антисемитизма в Украине уменьшается. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время онлайн-включения на Kyiv Jewish Forum.

«В 2020 году это было 18 производств. В 2021-м, предвоенном году, их было 13. В 2022-м, в год войны, их зафиксировано 12. Могу сказать, что реакция на такие проявления мгновенная со стороны всех правоохранительных органов, в первую очередь Министерства внутренних дел», — подчеркнул Клименко.

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По его словам, в XXI веке проявлений антисемитизма не может быть, и МВД пытается свести показатель количества таких производств к нулю.

«Мы говорим и о превентивных действиях, и если совершено такое преступление, то мы принимаем все меры для того, чтобы установить виновников, преступников и привлечь их к ответственности», — констатировал глава МВД во время мероприятия, приуроченного к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

Главной площадкой Киевского еврейского форума этого года стал Вашингтон.

Напомним, инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве и собрал более 500 участников со всего мира. В 2020 году мероприятие собрало аудиторию в 83 тысяч зрителей, а в 2021 году онлайн-аудитория увеличилась до почти 1 млн человек. Участниками Kyiv Jewish Forum уже традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, Европейской Комиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены.

Нынешний KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet.

Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.