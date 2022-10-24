В украинских хранилищах достаточно газа для «стабильной зимы» — Шмыгаль 24 октября, 02:54 Премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Фото:Денис Шмигаль / Facebook)

В Украине, несмотря на постоянные обстрелы россиян, начался отопительный сезон. Газа в хранилищах достаточно, чтобы «стабильно пройти эту зиму».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Он напомнил, что российские оккупанты уже вторую неделю обстреливают энергетические объекты Украины.

"Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", - указал чиновник.

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В то же время Шмыгаль отметил, что врагу не удается вывести нашу энергосистему из строя.

«Энергетики работают 24/7. Возможны временные отключения электроэнергии в отдельных областях для ускорения ремонтных работ. Продолжаем экономить электроэнергию», – добавил глава правительства.

13 октября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что вопреки ракетным ударам страны-агрессора по объектам критической инфраструктуры в Украине готовы начать отопительный сезон вовремя в большинстве областей страны.