Избивали и пытали. В Украине двух российских оккупантов приговорили к 12 годам лишения свободы

2 декабря, 17:02
Поделиться:
Российские оккупанты (Фото:Офис генерального прокурора)

Российские оккупанты (Фото:Офис генерального прокурора)

В Украине двух военнослужащих российской армии приговорили к 12 годам заключения. Их признали виновными в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте также:
Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины

Прокуроры в суде доказали, что в начале марта военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады армии России из города Улан-Удэ во время оккупации села Бузова Бучанского района Киевской области жестоко обращались с местным населением, среди которых были женщины и дети.

Видео дня

Оккупанты ворвались в частный дом, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей и угрожали им оружием. Потом россияне украли у людей деньги и ценные вещи.

https://www.youtube.com/watch?v=R_x9lAcQNS8&ab_channel=%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Армия России Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X