Избивали и пытали. В Украине двух российских оккупантов приговорили к 12 годам лишения свободы 2 декабря, 17:02 Российские оккупанты (Фото:Офис генерального прокурора)

В Украине двух военнослужащих российской армии приговорили к 12 годам заключения. Их признали виновными в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте также: Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины

Прокуроры в суде доказали, что в начале марта военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады армии России из города Улан-Удэ во время оккупации села Бузова Бучанского района Киевской области жестоко обращались с местным населением, среди которых были женщины и дети.

Видео дня

Оккупанты ворвались в частный дом, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей и угрожали им оружием. Потом россияне украли у людей деньги и ценные вещи.