В Украине приговорили пленных «вагнеровца» и разведчика группы Шторм, которые атаковали Бахмут 19 мая, 16:56 Российские оккупанты (Фото:СБУ)

В Украине приговорили атаковавших Бахмут «вагнеровца» и разведчика оккупационной группировки Шторм к девяти и десяти годам заключения. Они были взяты в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает СБУ.

Одним из приговоренных является 23-летний бывший узник родом из Тайыншинского района Казахстана. Он отбывал наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование. По данным следствия, в октябре 2022 года в ЧВК Вагнер ему предложили подписать контракт. За это «рекруту» пообещали 200 тысяч рублей и «погашение» судимости.

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Уже в следующем месяце после вербовки он прибыл в тренировочный лагерь «вагнеровцев» в Ростовской области. В дальнейшем он воевал против Украины в районах города Кременная Луганской области и села Яковлевка Бахмутского района Донецкой области.

По данным СБУ, на восточный фронт наемника перебросили в начале декабря. А через несколько дней он попал в плен украинских военных. Приговора суда ждал под стражей.

По статье 447 УК Украины о наемничестве ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Другой преступник — житель поселка Георгиевка Луганской области. По данным следствия, в январе 2022 года он вступил в ряды «2 отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции „ЛНР“».

Сначала его назначили на должность «водителя ремонтной роты вооружения». Во время «службы» он занимался транспортировкой военной техники, выезжал на линию боевого столкновения, заступал в суточные наряды, выполнял приказы оккупантов.

В конце февраля его зачислили в резервный батальон «снайпером». В дальнейшем он находился в селе Трехизбенка, в городах Попасная и Рубежное Луганской области и селе Васильевка Донецкой области, где дежурил на блокпостах и оборудовал позиции.

В начале 2023 года он прошел спецподготовку и был причислен к оккупационному отряду «Шторм», сформированному для прорыва позиций Сил обороны в районе Бахмута. В марте украинские военные задержали боевика возле Берестово Бахмутского района во время боестолкновения.

Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях. Так, его приговорили к 10 годам заключения.