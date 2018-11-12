В Украине два города объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления

В понедельник, 12 ноября, город Смела Черкасской области и город Шепетовка Хмельницкой области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

Об этом сообщил председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

В Смеле с понедельника, 12 ноября, вводят чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Учебные заведения закроют на неопределенное время, без тепла остались жилые дома, больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячного города. Такая же ситуация возникла в городе Шепетовка Хмельницкой области. Остается без тепла и часть Кривого Рога.

Кличко обратился к президенту Петру Порошенко и Кабмину с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в этих городах.

"Газ городам, где сегодня мерзнут люди, не дает НАК Нафтогаз. Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто. Но нас эта проблема коснулась летом. Сегодня же тысячи людей мерзнут!...К сожалению, повторяется ситуация, когда государственные чиновники - руководство Нафтогаза - занимают негосударственную позицию. И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию", - цитирует Кличко официальный портал Киева.

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